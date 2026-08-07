'신남성연대' 故 배인규, 무연고 사망 아니었다 "부검으로 일정 지연, 가족장 진행"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배인규 신남성연대 대표가 갑작스럽게 사망한 가운데, 쏟아지는 추측 속에 상주가 입을 열었다.

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배인규 대표의 장례 상주를 맡은 A씨는 7일 "고(故) 배인규 님의 장례와 관련하여 여러 추측과 사실이 아닌 이야기들이 퍼지고 있어, 정확한 내용을 전해드린다"며 "고인의 장례는 유가족의 뜻에 따라 가족과 친지들만 모시는 가족장으로 조용히 진행되고 있다. 가까운 친족과 지인들만 참석하여 고인의 마지막 길을 편안히 배웅해 드리고자 한 결정"이라 밝혔다.

A씨는 "일부 언론과 유튜브 등을 통해 제기되고 있는 무연고 시신이라 장례를 치르지 못하고 있다, 장례가 진행되지 않고 있다 등의 내용은 모두 사실이 아니"라며 "장례 일정이 다소 늦어진 것은 부검 절차로 인해 불가피하게 일정이 지연되었기 때문이며, 현재는 정상적으로 장례가 진행되고 있다"고 밝혔다.

이어 "부디 고인의 마지막 가는 길만큼은 억측과 논란보다는 따뜻한 마음으로 함께 명복을 빌어주시길 부탁 드린다"며 "조문과 부의는 유가족의 뜻에 따라 정중히 사양한다"고 덧붙였다.

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한편, 구독자 71만 명을 보유한 유튜브 채널 '신남성연대' 운영자 배인규 대표는 지난 5일 인천시중구 영종도의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다. 향년 36세.

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고인은 생전 전처와의 이혼 소송 등을 겪으며 우울증과 공황장애를 받고 치료를 이어왔던 것으로 알려졌다. 지난 5월에는 인천 중구 소재 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의로 체포되기도 했다.

배인규의 사망 소식이 알려진 후, 일각에서는 배인규의 빈소가 곧바로 차려지지 못한 이유가 배인규가 무연고 사망자이기 때문이라는 추측이 불거졌다. 이에 지인이 직접 나서 의혹을 일축했다.

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wjlee@sportschosun.com