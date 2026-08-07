키, 자숙후 뭐하나 보니..38억 한강뷰家서 '나 혼자 브이로그'

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[스포츠조선 김소희 기자] 샤이니 키가 수준급 요리 실력과 함께 여유로운 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.

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키는 7일 자신의 SNS에 "김씨네 파스타(정통 아님)"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 키는 편안한 차림으로 자택에서 요리를 하며 여유로운 시간을 보내고 있다. 그는 이탈리안 파슬리와 마늘, 바지락 등 신선한 재료를 직접 손질한 뒤 능숙한 손길로 봉골레 파스타를 완성했다.

재료 준비부터 조리, 플레이팅까지 모두 직접 해내는 모습에서는 평소 꾸준히 갈고닦은 요리 실력이 고스란히 드러났다. 특히 정갈하게 완성된 파스타는 레스토랑 못지않은 비주얼로 시선을 사로잡았다.

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키는 직접 만든 음식을 맛본 뒤 만족스러운 표정을 지으며 미소를 지었다. 무대 위 화려한 모습과는 또 다른, 소박하고 감각적인 일상이 팬들의 호응을 얻었다.

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한편 키는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 양식조리기능사 실기 시험에 재도전해 합격하는 모습을 공개하며 요리에 대한 열정을 보여준 바 있다. 당시 그의 노력과 도전 과정은 시청자들의 많은 응원을 받았다.

또한 방송을 통해 공개된 키의 집은 깔끔하고 감각적인 인테리어로 화제를 모았으며, 보증금 38억 원 규모의 전세 계약으로 알려져 관심을 받기도 했다.

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다만 키는 지난해 12월 이른바 '주사 이모' 논란에 휘말린 뒤 자필 입장문을 통해 "주변을 더 세심하게 살피지 못한 점을 반성한다"며 사과의 뜻을 전했다. 이후 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다' 등 일부 프로그램에서 하차하며 활동을 잠시 중단했다. 이후 지난 5월 샤이니 완전체로 무대에 복귀한 키는 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 단독 콘서트를 시작으로 일본 사이타마 베루나돔 공연까지 성공적으로 마치며 팬들과 다시 만났다.