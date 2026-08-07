"주말 극장가 장악 예고"…'오디세이', 2일 연속 전체 박스 1위→예매량 68만 장 돌파

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란 감독, 엠마 토마스 프로듀서, 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 개봉 이틀 연속 전체 박스오피스 1위를 기록했다.

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7일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 이날 오전 8시 46분 기준 실시간 예매량 68만 장을 돌파, 더욱 거세지는 흥행 신드롬을 예고해 귀추가 주목되고 있다.

실관람객들의 반응 역시 뜨겁다. CGV 에그지수 97%, 롯데시네마 평점 9.6, 메가박스 평점 9.3, 네이버 평점 9.2 등을 기록하고 있으며 "올해 최고의 영화", "크리스토퍼 놀란 감독과 동시대를 살고 있음에 감사하게 되는 영화", "영화의 격이라는 것을 보여줌", "한 마디, 한 장면 허투루 쓴 것 없는 완벽함", "그냥 꼭 봐야할 영화임" 등 극찬이 이어지는 것은 물론 박스오피스와 드라마 등을 모두 다루는 콘텐츠 랭킹 플랫폼 키노라이츠에서 랭킹 1위까지 기록하고 있다. 이에 영화 '오디세이'가 앞으로 써 내려갈 흥행 신화에 기대가 모아지고 있다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com