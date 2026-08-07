[공식] 오스카 행보 밟는다..이창동 감독 '가능한 사랑' 뉴욕 영화제 공식 초청

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 제64회 뉴욕 영화제(64th New York Film Festival) 메인 슬레이트(Main Slate) 부문에 공식 초청, 한국 영화의 위상을 다시 한번 높였다.

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올해로 64회를 맞이한 뉴욕영화제는 미국을 대표하는 권위 있는 영화제 중 하나로, '가능한 사랑'?이 초청된 메인 슬레이트 부문은 세계적인 거장과 주목받는 신예 감독들의 대담하고도 독창적인 작품을 선보인다.

앞서 '기생충' '헤어질 결심' '어쩔수가없다' 등 세계 영화계에서 주목할 만한 성취를 이룬 작품들을 엄선해 소개해 왔으며, 이창동 감독은 '가능한 사랑'을 통해 '밀양' '시' '버닝'에 이어 네 번째로 메인 슬레이트 부문에 초청되는 쾌거를 이뤘다.

뉴욕영화제 예술감독 데니스 림은 "이창동 감독의 영화는 폭넓은 시야와 예술적 포부, 우아한 서사 구조, 그리고 예측할 수 없이 입체적인 캐릭터로 동시대 영화계에서 단연 독보적이다. '가능한 사랑'은 그의 필모그래피 중 가장 풍부하고 넓은 지평을 열어 보이는 작품으로, 노동·계급·자본·예술·욕망·가족 등 우리의 삶을 지배하는 거의 모든 힘을 아우른다. 이 영화는 우리가 살아가는 바로 지금 이 시대를 정면으로 응시하는 동시에, 나아가 이를 뛰어넘는 울림을 안겨준다"라고 '가능한 사랑'의 초청 이유를 전해 이창동 감독이 8년 만의 신작을 통해 선보일 새로운 이야기에 대한 기대감을 높인다.

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공개된 1차 보도스틸 4종은 미옥(전도연), 호석(설경구), 상우(조인성), 예지(조여정), 네 인물 사이의 복잡미묘한 감정선과 서사를 예고한다. 밝게 웃고 있지만 어딘가 처연해 보이는 '미옥'의 스틸은 해고 노동자의 아내이기 이전에 한 사람으로서의 미옥을 궁금하게 한다.

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미옥과 남편 호석이 마당의 평상에 앉아 밤하늘을 올려다 보고 있는 모습은 무엇이든 함께 바라봐 온 그들을 상징하듯 보여준다. 가로등 불빛 아래에서 상우를, 바람에 흔들리는 나무 아래에서 예지를 마주하고 있는 미옥의 모습은 서로 다른 삶을 살아온 이들이 어떤 방식으로 얽히게 될지 궁금하게 만든다.

'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com