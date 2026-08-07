[공식] '호프' 계속 달린다..토론토영화제 미드나잇 매드니스 부문 공식 초청

영화 호프 포스터.

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 토론토국제영화제를 뜨겁게 달굴 전망이다.

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'호프'가 오는 9월 10일부터 20일까지 개최되는 51회 토론토영화제의 미드나잇 매드니스(Midnight Madness) 섹션에 초청돼 이목을 집중시킨다.

토론토영화제 미드나잇 매드니스 섹션은 강렬한 콘셉트와 감각적인 비주얼 등 독창적인 장르 영화를 소개하는 부문이다. 한국 장르 영화의 새로운 시도를 인정받아 초청된 '호프'는 이번 공식 상영을 통해 전 세계 관객들에게 오로지 극장에서만 즐길 수 있는 시네마틱한 경험을 선사할 것이다.

'호프?'는 앞서 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청되어 월드 프리미어를 통해 공개, 전 세계 영화인들의 뜨거운 환호와 박수 세례를 받은 바 있다. 이어 25회 뉴욕 아시아 영화제(NYAFF)에서는 센터피스 상영작으로 선정되어 북미 프리미어를 성황리에 마쳤으며, 나홍진 감독은 장르 영화 발전에 기여한 공로로 다니엘 A. 크래프트 우수 액션시네마상을 수상했다.

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오는 9월 9일 북미 개봉에 이어 진행되는 토론토영화제에서도 '호프'는 독보적인 화제성으로 글로벌 '?친자' 열풍을 불러일으킬 것으로 기대를 모은다.

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국내 개봉과 함께 화제작으로 떠오르며 올여름 극장가를 사로잡은 '호프'?는 뉴욕, LA 시사회 이후에도 열띤 관심을 입증하고 있다. "엔딩 크레딧 올라가자마자 관객 모두 모여서 단체로 토론을 시작했다."(IMDb_ka****), "액션 영화의 다음 단계를 보여주는 영화"(IMDb_al****), "카메라, 프로덕션 디자인, 그리고 마이클 에이블스의 음악까지 모두 훌륭하다."(X_Li****) 등 전 세계 영화 팬들의 폭발적인 반응이 잇따르고 있어 북미를 시작으로 개봉하는 해외 각자에서 뜨거운 흥행세를 예고한다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com