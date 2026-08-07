"10년간 쌓아온 피터♥MJ 서사"…'스파이더맨4', 올여름 최고의 극캉스 영화

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 올여름을 대표하는 극캉스 영화로서 전 세대 관객들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 올여름 최고의 극캉스 영화로서 존재감을 톡톡히 드러내고 있다. 특히 여름방학을 맞이한 10대 관객과 여름휴가로 극장 나들이를 선택한 패밀리 관객까지 완벽히 사로잡았다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 SNS에서 각종 '밈'을 양산하고 주도하는 화제작으로 관객들에게 스크린 너머 새로운 문화 놀이까지 제공하는 작품으로 자리매김하며 화제를 모으고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 다양한 관람 포인트로 관객들의 취향을 저격하고 있는데, 먼저 '액션파' 관객들은 스크린을 가득 채우는 통쾌한 액션에 열광하며 찜통더위를 날릴 여름 블록버스터로서 이번 영화가 제격임을 강력 추천했다. 실관람객들은 "게임 장면같이 영상미가 좋았습니다. 여름 블록버스터로 재미있게 잘 봤습니다. 초등 아이도 즐겁게 봤습니다", "액션 너무 긴장감 넘쳐서 재밌게 봤어요!", "더운 여름 시원하게 재밌게 봤어요. 스트레스가 다 풀려요. 짱 추천", "아이들이랑 재밌게 잘 봤어요", "screenx 표값이 안아까운 화려한 연출 액션 잘 봤습니다" 등 보고만 있어도 시원한 액션에 대한 만족감과 가족과 함께 즐기기에도 좋은 영화란 추천평들을 쏟아내고 있다.

사진 제공=소니 픽쳐스

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시원한 액션과 더불어 10년간 쌓아온 '톰스파' 시리즈 속 피터 파커와 MJ의 서사, 그리고 진정한 히어로로 성장해 나가는 스파이더맨의 가슴 찡한 스토리에 열광하는 서사파 관객들도 호평을 전하고 있다. 영화를 본 관객들은 "MJ 피터 서사 미쳤어 눈물 흘리는 사람이 되어버려…", "말이 필요 없음! 액션의 시원함과 감정씬의 밀도가 촘촘함! 무조건 N차각","3보다 더 슬픈듯 더 단단한 거의 10년키운 아들의 귀환", "울컥하게 만드네요. 스파이더맨을 위한 스파이더맨 영화입니다" 등 볼거리와 재미는 물론 탄탄한 스토리로 감성까지 저격한 이번 영화를 두고 삼박자를 고루 갖춘 작품이라 평하고 있다.

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SNS 화제성 역시 뜨겁다. 영화를 보고 나온 관객들만이 이해할 수 있는 각종 챌린지와 밈이 다양한 소셜 플랫폼 채널에서 화제를 모으고 있어, 이에 동참하기 위해 영화 관람에 나서는 관객들도 늘고 있다. 사람들의 몸과 정신을 조종하는 정체불명의 빌런을 따라 하는 챌린지부터 피터와 네드의 악수법, 스파이더맨이 직접 되어 보는 다양한 인증샷이 연일 생성되며 뜨거운 반응을 일으키고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com