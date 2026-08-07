가수 런치♥작곡가 안성현, 결혼한다..8년 열애 끝 내일(8일) 백년가약

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 런치(LUNCH)가 오랜 연인인 프로듀서 안성현과 결혼하며 새로운 출발을 알린다.

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소속사에 따르면 런치는 오는 8일 서울 강남의 한 예식장에서 프로듀서 안성현과 웨딩마치를 올린다. 두 사람은 약 8년간 사랑을 키워왔으며, 연인인 동시에 음악 작업을 함께해 온 동료로도 호흡을 맞춰왔다.

안성현은 런치의 여러 곡 제작에 참여하며 음악적 파트너로 함께해왔고, 서로에게 든든한 지원군이자 영감을 주는 존재였던 것으로 전해졌다.

특히 결혼식에서는 두 사람이 직접 만든 신곡을 하객들 앞에서 처음 공개하며 더욱 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.

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한편 2019년 데뷔한 런치는 '어떻게 지내(답가)', 'Way Back Home(2021)', '기억, 안녕' 등을 발표하며 감성적인 음색으로 사랑받아 왔다. 지난해에는 버벌진트와 협업한 싱글 'Tokyo Love'를 선보이며 활동 영역을 넓혔다.

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안성현은 주시크의 '너를 생각해', '아무래도 난', 빈첸의 'FLYING HIGH WITH U' 등을 작업한 프로듀서로, 다양한 아티스트들과 협업하며 실력을 인정받아 왔다.

tokkig@sportschosun.com