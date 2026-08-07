제31회 부산국제영화제 닻 올렸다..관객 주인공 만든 공식 포스터 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 부산국제영화제가 오는 10월 개막을 앞두고 의미를 담은 공식 포스터를 공개했다.

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아시아 대표 영화축제로서 국제적 영향력을 넓히고 있는 제31회 부산국제영화제 공식 포스터의 핵심 모티프는 '군상(群像)'이다.

지난해 부산국제영화제를 찾은 관객들을 담아낸 이번 포스터는, 축제를 바라보는 관람자를 넘어 영화제를 함께 완성하는 주체로 관객을 조명했다.

저마다의 시선으로 영화제를 찾은 이들의 다양한 모습과 서사가 포스터 속에 어우러지며 영화제의 중심에 선 관객의 존재를 되새긴다. 군상으로 구현된 관객들의 모습은 영화제를 이루는 수많은 만남과 순간을 상징하며, 각자의 방식으로 축제를 경험하는 관객들의 이야기를 하나의 풍경으로 담아냈다. 이를 통해 수많은 관객의 경험이 모여 비로소 하나의 영화제를 완성한다는 메시지를 전한다.

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이번 공식 포스터는 제2회 부산영화제부터 미술감독으로 활동하며 포스터와 축제 공간을 디자인해 온 최순대 미술감독이 기획 및 디자인을 맡았다.

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최순대 미술감독은 "영화제를 완성해 온 것은 언제나 객석을 채워준 관객들의 존재"라며, "현장에 당도하고, 머물고, 영화를 기다리는 관객의 모든 순간에 영화제는 이미 한 편의 영화가 된다는 의미를 담아 포스터를 작업했다"라고 기획 의도를 밝혔다.

공식 포스터를 공개하며 기대감을 끌어올리는 제31회 부산영화제는 10월 6일부터 15일까지 영화의전당 일대에서 열흘간 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com