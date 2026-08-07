스윙스, 정관수술 후회해 복원했지만.."정자 7마리 남아, 희망 없었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 래퍼 스윙스가 정관 수술 복원 이후, 정자 검사 결과에 충격을 받았다고 밝혔다.

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6일 'SPNS TV' 유튜브 채널에는 '120억 빚더미랑 정관 수술 풀고 돌아온 남자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

스윙스는 앞서 정관수술을 받았지만 이후 복원했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 그는 "정관수술을 한 날도 기억난다. 인터넷으로 검색해서 광화문에 가서 했다. 원치 않는 타이밍에 아이를 낳는다면 순식간에 가장이 되는 것 아니냐. 아이를 실수로 만드는 일이 없게 하자는 생각이었다"라고 밝혔다.

자신의 결정에 확신이 있었던 스윙스는 그러나 7년여가 흐른 뒤 아이를 갖고 싶다는 생각이 들었다고 털어놨다. 스윙스는 "10년 안에 (정관 수술을) 복원하지 않으면 아이를 가질 수 없다고 하더라. 병원에 가서 복원 수술을 받고 몇 개월 후 정자 검사도 받았다. 원래 정자가 가득 차 있어야 하는데 7마리가 있더라. 총 2~3억 마리가 있어야 한다고 해서 희망을 잃었었다. 의사에게 영원히 아이를 못 낳는 거냐고 물으니 두고 보자고 하더라"고 당시 심경을 전했다.

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다행히 1년 후 진행한 재검사에서 스윙스는 안도할 수 있었다. 그는 "정자들이 다시 가득 차 있었다. 다시 아이를 가질 수 있게 됐다"라고 떠올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com