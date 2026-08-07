박진영, 체지방률 9% 비결 "오후 3시부터 금식...배고프면 블랙커피 마셔"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 'JYP' 박진영이 몸매 관리를 위해 오후 3시부터 금식한다고 밝혔다.

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6일 추성훈의 유튜브 채널에는 '절제 끝판왕 박진영이 일본 편의점 먹방하고 술방하는 귀한 영상 ft. 미야코지마'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박진영은 "한 달 동안 저녁을 안 먹었다. 신곡을 워터밤에서 한다. 올해는 작년보다 더 과감하게 망사를 입어서 체중조절하고 있다"며 "오늘 치팅데이여서 한 달 전부터 오늘 저녁 먹을 거 생각하면서 참았다"고 밝혔다.

평소 편의점도 거의 가지 않는다는 그는 "유기농으로 먹으려고 안 간다. 정말 가끔 가는데 아이들도 유기농만 먹으면 친구들 사이에서 왕따당할까 봐 아이들은 가끔 편의점 가서 사주고 나는 안 먹는다"고 말했다.

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30년 넘게 자신을 운동선수처럼 관리해 왔다는 박진영은 매일 실천하는 루틴도 공개했다. 그는 "항상 매일 아침에 체중부터 잰다. 그리고 영어 단어 20개를 외운다. 한때 일본 방송 출연할 때는 일본어 공부를 했다"며 "아침 먹고 30분 피아노 연습하고, 30분 노래 연습, 1시간 반 운동을 한다"고 설명했다.

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현재 체지방률이 9%라는 박진영은 식습관 관리도 남달랐다. 그는 "오후 3시 넘어서는 0칼로리로 지낸다. 그때 먹을 수 있는 게 레몬즙 짜 넣은 탄산수, 블랙커피, 녹차라서 이때 먹는다. 너무 배가 고픈데 맛은 느끼고 싶고 칼로리가 들어가면 안 되니까 블랙커피를 마신다"고 말했다. 이를 들은 추성훈은 "진짜 운동선수보다 관리를 너무 잘한다"며 감탄했다.

그러나 이날 박진영은 평소 자신의 원칙을 잠시 내려놓고 추성훈과 먹방을 즐겼다. 원래 자극적인 음식을 좋아하지만, 관리를 위해서 안 먹는 것뿐이라는 그는 오랜만에 편의점 간식을 먹은 후 "온몸의 신경이 다 살아났다"며 흥분했다.

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이어 이자카야에서 술까지 곁들인 그는 "마지막으로 저녁 먹은 게 god 김태우, 비랑 셋이 먹은 거였다. 둘이 너무 맛있게 술 마시는데 나 혼자 끝까지 안 마시다가 집에 갔다. 그 정도로 술을 피하다가 오늘은 일이니까 마신다"며 행복해했다. 그러면서 "내일 원래의 나로 돌아갈 수 있을까"라고 걱정해 웃음을 자아냈다.