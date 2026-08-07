노홍철, 독일서 44만 원 택시비 폭탄 맞고 ‘경악’..“한국은 2만원도 안 되는데”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 노홍철이 독일 여행 중 예상 밖의 택시 요금에 놀라움을 감추지 못했다.

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지난 6일 채널 '노홍철'에는 '독일 고속도로에서 바이크 타다가 여권 잃어버린 노홍철'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 잃어버렸던 가방을 되찾은 뒤 귀국길에 오르는 노홍철의 모습이 담겼다.

가방을 찾은 다음 날 공항으로 향하려던 노홍철은 외곽 지역이라는 점 때문에 택시를 잡는 데 큰 어려움을 겪었다. 그는 "한 시간 넘게 호출해도 연결되지 않았다"며 "근처 빵집 직원에게 도움을 요청했는데 여러 차례 실패한 끝에 일곱 번째 시도에서 겨우 택시를 잡을 수 있었다"고 당시 상황을 전했다.

이번 여행을 통해 독일에 대한 인상도 달라졌다고 밝혔다. 노홍철은 "예전에는 독일 사람들이 다소 무뚝뚝하고 차가운 이미지라고 생각했는데, 직접 와보니 우리나라처럼 정이 많은 분들이었다"며 "독일 최고다. 이런 분들이 어디 계십니까. 이렇게 감동을 안고 돌아간다"고 고마움을 전했다.

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하지만 택시에 오른 뒤에는 요금 때문에 또 한 번 놀랐다. 미터기에 223유로(한화 약 36만원)가 찍히자 그는 "설마 유로는 아니겠지?"라며 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 이어 "우버를 확인했을 때는 78유로 정도였는데, 남은 거리가 10km밖에 안 된다"며 최종 요금을 궁금해 했다.

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결국 공항에 도착했을 때 택시 요금은 총 253유로가 나왔고, 한화로 약 42만 원에 달했다.

한국에 돌아온 노홍철은 인천공항에서 공항버스를 이용하며 다시 한 번 가격 차이를 언급했다. 그는 "우리 집까지 공항버스 요금이 1만7000원인데, 독일에서는 이보다 짧은 거리를 이동하고도 44만 원이 넘게 나왔다"며 "외국인들도 한국 공항버스의 가성비를 느낄 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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tokkig@sportschosun.com