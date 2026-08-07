"남편 마비라고 조롱하냐" 박위, ♥송지은에 발끈…티격태격 부부 일상 ('위라클')

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[스포츠조선 이우주 기자] '위라클' 박위 송지은 부부가 티격태격하는 부부 일상을 보여줬다.

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6일 유튜브 채널 '위라클'에서는 '점점 닮아가는? 위쏭부부'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

지인들과 만나 함께 월남쌈을 만든 박위 송지은 부부. 마비된 손가락으로 박위도 열심히 월남쌈을 준비하려 했지만 라이스페이퍼가 쉽게 펼쳐지지 않았다. 이 모습을 본 송지은은 "카메라로 영상 찍으니까 긴장한 거 아니냐"고 놀렸고 박위는 "여보 지금 조롱하시는 거예요? 남편 마비라고 조롱하시는 거냐"고 받아쳤다. 이에 송지은은 "(평소에는) 잘하다가"라며 박위를 달랬다.

다음날, 박위는 송지은에게 직접 꽃꽂이한 꽃다발을 선물했다. 박위는 "내가 만든 거 어때?"라고 묻다 "왜 더 이상하게 해놨어?"라고 의심했다. 이에 송지은은 "원래 이렇게 되어 있는 거 그대로 가져온 거다"라며 억울해했다.

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박위는 "내가 만든 거다"라고 자랑했고 송지은은 "잘했다. 근데 일부러 이렇게 하트 모양으로 해놓은 거냐. 부채 같다"며 엉성한 꽃다발 포장을 가지고 놀렸다. 이에 박위는 "왜 조롱하냐"고 토로해 웃음을 안겼다.

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한편, 박위와 송지은은 2024년 결혼했다. 낙상사고로 하반신 마비 판정을 받은 박위는 최근 송지은과 2세를 위해 시험관 시술을 도전하겠다는 근황을 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com