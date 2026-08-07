신예 김서안, 꾸밈없는 청순 매력…빛나는 존재감

사진 제공=Oh!Boy(오보이)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김서안이 꾸밈없는 매력과 자신만의 감성을 담아냈다.

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패션 라이프 스타일 매거진 'Oh!Boy(이하 오보이!)'가 새롭게 선보이는 에디토리얼 프로젝트 '뉴 걸, 뉴 보이(New Girl, New Boy)'의 첫 번째 주인공으로 김서안을 선정했다.

'뉴 걸, 뉴 보이'는 배우와 뮤지션의 자연스러운 매력과 개성을 담아내는 프로젝트다. 김서안은 특유의 맑은 분위기와 섬세한 감정 표현, 순수와 도발이 공존하는 독보적인 마스크로 오보이가 추구하는 감성을 자신만의 색으로 풀어내며 프로젝트의 첫 시작을 장식했다.

공개된 화보 속 김서안은 화려한 연출보다 자연스러운 순간에 집중하며 다양한 얼굴을 보여줬다. 캐주얼한 티셔츠와 데님 스타일링에서는 소년 같은 싱그러움을, 내추럴한 원피스와 밀짚모자를 매치한 컷에서는 청초하고 맑은 분위기를 자아냈다. 이어 오버사이즈 후드와 니트 스타일링에서는 장난기와 시크함을 오가며 서로 다른 무드를 자연스럽게 소화, 폭넓은 표현력을 드러냈다. 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 순간 속에서도 담백한 존재감과 섬세한 감정선을 고스란히 담아내며 배우 김서안만의 매력을 한층 돋보이게 했다.

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2019년 웹드라마 '세상 잘 사는 지은씨2'로 데뷔한 김서안은 MBC '연인', '수사반장 1958', SBS '오늘도 매진했습니다' 등 다양한 작품을 통해 자신만의 필모그래피를 탄탄히 쌓아왔다. 이번 화보에서는 특유의 분위기와 섬세한 표현력을 바탕으로 한층 깊어진 매력을 선보이며 앞으로의 활동에 대한 기대를 높였다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com