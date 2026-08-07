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"강소라 별거 아니네"…팬과 외모 비교 댓글에 상처, 결국 사진 거부

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"강소라 별거 아니네"…팬과 외모 비교 댓글에 상처, 결국 사진 거부

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강소라가 팬과 찍은 사진에서 팬 얼굴만 보정해 올린 게시물에 달린 외모 비교 댓글에 상처를 받았던 일을 솔직하게 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA'에는 "강소라의 여름나기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 강소라는 "무명 시절이 길지 않았다"는 말에 "너무 감사한 일"이라며 "그래서 연예인병도 빨리 왔다가 빨리 갔다"고 솔직하게 고백했다.

그는 "한 여름에도 모자 쓰고 마스크 쓰고 다니고, 풀메이크업이 아니면 사진도 잘 안 찍어드렸던 때가 있었다"고 털어놨다.

하지만 그는 "스스로 객관적으로 판단했던 것 같다. 평생 숨어 살 수도 없고 사생활의 자유를 누리려면 연예인이라는 의식을 사생활 때는 조금 내려놓아야겠다고 생각했다"며 그 이후 자연스럽게 연예인병도 사라졌다.

팬들과의 사진 촬영에 얽힌 웃픈 에피소드도 공개했다. 강소라는 "예전에는 같이 사진 찍고 나면 어떤 분들은 본인 얼굴만 보정해서 올리시기도 했다"라며 "댓글에 '강소라보다 얼굴이 더 작네', '강소라 별거 아니네' 같은 글이 달리면 마음에 상처받아서 사진을 안 찍어드리려고 한 적도 있었다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "지금은 생각이 바뀌었다"며 "사진 올리실 거면 나도 같이 예쁘게 보정해 달라고 말씀드린다"고 유쾌하게 덧붙여 웃음을 자아냈다.

"강소라 별거 아니네"…팬과 외모 비교 댓글에 상처, 결국 사진 거부

연기에 대한 욕심도 드러냈다. 강소라는 "연기 하고 싶다. 하게 해달라. 악역을 안 해봐서 악역도 되게 해보고 싶다"라고 말했다. 이어 "전통시장 못 다닐 정도로 못 됐으면 좋겠다"라면서 "어르신들이 감정이입을 잘하신다"라고 해 웃음을 안겼다.

평소 급한 성격이라고 밝힌 그는 촬영 현장에서의 변화도 이야기했다. 강소라는 "현장에서 갑자기 날씨 문제 같은 이슈가 생기면 '그럼 실내 촬영 뭐 돌릴 수 있냐. 이 시간에 이거 찍어볼까'라고 한다"라면서 "신인 때는 이런 이야기를 못 하지 않나. 이제는 스태프분들이 누나라고 불러주는 나이가 되니까 의견을 말하는 게 훨씬 편하더라"고 전했다.

강소라는 '연기하면서 배웠던 것 중에 재미있었던 건 뭐냐'라는 질문에 "수영도 재미있었고 의학 드라마 했을 때 많이 꿰맸다"라고 떠올렸다.

SBS 드라마 '닥터 이방인' 당시 의사 캐릭터를 맡았던 강소라는 "닭고기 사서 실로 꿰매고 마지막에 매듭짓는 것까지 연습했다"라며 "초반에 감독님이 봉합 장면 인서트를 안 찍어주셔서 후반부에 다 까먹었는데 엔딩 때 되니까 '소라야 할 수 있냐'라고 하셔서 당황했었다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 자막으로 "시켜만 달라"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

또한 배우를 꿈꾸게 된 계기에 대해서는 "20살 때 배우라는 꿈을 정했다"며 "원래는 연출을 하고 싶었는데, 연출을 하기 전에 연기를 먼저 경험해 보고 싶어서 배우를 시작하게 됐다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

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