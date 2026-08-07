"강소라 별거 아니네"…팬과 외모 비교 댓글에 상처, 결국 사진 거부

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강소라가 팬과 찍은 사진에서 팬 얼굴만 보정해 올린 게시물에 달린 외모 비교 댓글에 상처를 받았던 일을 솔직하게 털어놨다.

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7일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA'에는 "강소라의 여름나기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 강소라는 "무명 시절이 길지 않았다"는 말에 "너무 감사한 일"이라며 "그래서 연예인병도 빨리 왔다가 빨리 갔다"고 솔직하게 고백했다.

그는 "한 여름에도 모자 쓰고 마스크 쓰고 다니고, 풀메이크업이 아니면 사진도 잘 안 찍어드렸던 때가 있었다"고 털어놨다.

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하지만 그는 "스스로 객관적으로 판단했던 것 같다. 평생 숨어 살 수도 없고 사생활의 자유를 누리려면 연예인이라는 의식을 사생활 때는 조금 내려놓아야겠다고 생각했다"며 그 이후 자연스럽게 연예인병도 사라졌다.

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팬들과의 사진 촬영에 얽힌 웃픈 에피소드도 공개했다. 강소라는 "예전에는 같이 사진 찍고 나면 어떤 분들은 본인 얼굴만 보정해서 올리시기도 했다"라며 "댓글에 '강소라보다 얼굴이 더 작네', '강소라 별거 아니네' 같은 글이 달리면 마음에 상처받아서 사진을 안 찍어드리려고 한 적도 있었다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "지금은 생각이 바뀌었다"며 "사진 올리실 거면 나도 같이 예쁘게 보정해 달라고 말씀드린다"고 유쾌하게 덧붙여 웃음을 자아냈다.

연기에 대한 욕심도 드러냈다. 강소라는 "연기 하고 싶다. 하게 해달라. 악역을 안 해봐서 악역도 되게 해보고 싶다"라고 말했다. 이어 "전통시장 못 다닐 정도로 못 됐으면 좋겠다"라면서 "어르신들이 감정이입을 잘하신다"라고 해 웃음을 안겼다.

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평소 급한 성격이라고 밝힌 그는 촬영 현장에서의 변화도 이야기했다. 강소라는 "현장에서 갑자기 날씨 문제 같은 이슈가 생기면 '그럼 실내 촬영 뭐 돌릴 수 있냐. 이 시간에 이거 찍어볼까'라고 한다"라면서 "신인 때는 이런 이야기를 못 하지 않나. 이제는 스태프분들이 누나라고 불러주는 나이가 되니까 의견을 말하는 게 훨씬 편하더라"고 전했다.

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강소라는 '연기하면서 배웠던 것 중에 재미있었던 건 뭐냐'라는 질문에 "수영도 재미있었고 의학 드라마 했을 때 많이 꿰맸다"라고 떠올렸다.

SBS 드라마 '닥터 이방인' 당시 의사 캐릭터를 맡았던 강소라는 "닭고기 사서 실로 꿰매고 마지막에 매듭짓는 것까지 연습했다"라며 "초반에 감독님이 봉합 장면 인서트를 안 찍어주셔서 후반부에 다 까먹었는데 엔딩 때 되니까 '소라야 할 수 있냐'라고 하셔서 당황했었다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 자막으로 "시켜만 달라"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

또한 배우를 꿈꾸게 된 계기에 대해서는 "20살 때 배우라는 꿈을 정했다"며 "원래는 연출을 하고 싶었는데, 연출을 하기 전에 연기를 먼저 경험해 보고 싶어서 배우를 시작하게 됐다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com