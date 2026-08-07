'이혼 후 출산' 이시영, 8개월 딸 두고 아들과 캐나다 한달살이.."내년엔 같이오자"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이시영이 아들 이안과 함께 캐나다에서 한 달 살기 중인 근황을 전했다. 다만 이번 여행에 둘째 딸 루나는 동행하지 않은 것으로 알려져 눈길을 끌고 있다.

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이시영은 6일 자신의 SNS에 캐나다 온타리오주 무스코카에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 이시영이 아들과 함께 호수를 비롯한 무스코카의 아름다운 자연 풍경을 만끽하는 모습이 담겼다.

이시영은 사진과 함께 "무스코카 정말 너무너무 아름답다. 나랑 아들 이안이만 행복한데 내년에는 루나도 꼭 같이오자"라는 글을 남겼다.

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앞서 이시영은 캐나다에서 한 달 살기를 계획하고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 출국 전 "캐나다에서 한 달 살기를 할 예정"이라며 "캐나다 온타리오주의 무스코카 지역으로 간다. 별장과 호수의 천국인데, 자연환경이 너무 좋더라. 애들이 놀기에 너무 좋을 것 같다고 생각했다"고 설명했다.

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실제로 무스코카에서 아들과 함께 자연 속에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.

다만 이번 한 달 살기에는 둘째 딸 루나가 함께하지 않았다. 이시영은 지난해 11월 둘째 딸을 품에 안은 뒤 첫째 아들 이안과 동생을 함께 돌보는 일상을 공개하며 가족에 대한 애정을 드러내왔다.

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이 가운데 생후 8개월가량 된 딸과 떨어져 아들과 캐나다에서 한 달 살기를 이어가고 있는 이시영의 근황이 전해지면서 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 낳았지만 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며 지난해 홀로 딸을 출산, 두 아이의 엄마가 됐다.

jyn2011@sportschosun.com