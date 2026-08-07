고경표 돌발 손길에 '16년 찐친' 류혜영은 '철벽'...전현무 "사람 일 몰라" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고경표가 자연스럽게 '16년 찐친' 류혜영의 앞머리를 정리해 주는 모습에 무지개 회원들이 응팔커플 '보라♥선우'를 향한 망상회를 펼쳐 폭소를 자아낸다.

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7일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 류혜영이 16년 지기 찐친 고경표와 산책을 하며 추억 토크 펼치는 모습과 '덩어리즈' 구성환, 김신영, 이선민이 본격적으로 몸보신 코스를 즐기는 현장이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 냉면 맛집에서 만난 류혜영과 고경표의 모습이 담겨 있다. 추억 토크를 나누며 냉면을 먹던 고경표는 슬쩍 시선을 돌려 물냉면을 먹는 류혜영을 바라본다. 이어 고경표가 "물냉면.. 다 먹었니?"라고 묻자, 류혜영은 "너 물냉면 기다리고 있었냐? 처음부터 달라고 하지!"라며 빵 터져 웃는다. 고경표는 "너 먹을 만큼 먹으면.."이라며 류혜영이 먹고 남긴 물냉면을 순식간에 비워 이들의 심상치 않은(?) 찐친 케미를 보여준다.

코드 쿤스트가 "우리 아빠 같다"라며 놀라고, 기안84는 "나도 꼭 마지막에 달라 그러는데", 김신영은 "남은 걸 다 먹을 수 있으니까 편한 거야"라고 고경표의 심정에 공감한다. 특히 기안84는 전현무가 남긴 도시락을 먹은 적이 있다고 고백하는데, 이에 전현무가 "누가 도둑 고양이처럼 먹어 놓은 거야!"라며 사건(?)의 전말을 설명해 웃음을 자아낸다.

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고경표가 물냉면의 계란 흰자로 국물을 떠먹는 고급 먹스킬을 선보이자 무지개 회원들 모두가 감탄한다. 먹기는 물론 걷기까지 좋아한다는 고경표의 말에 김신영은 "하이브리드 먹짱 느낌이다!"라며 리스펙을 보낸다.

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근황 토크를 이어가며 류혜영이 준비한 산책 코스로 향하던 고경표는 자연스럽게 손을 뻗어 류혜영의 앞머리를 정리해 준다. 그러자 무지개 회원들은 드라마 '응답하라 1988' 속 '성보라♥성선우'의 로맨스를 떠올리며 망상회(?)를 펼친다. 전현무가 당시의 느낌을 묻자, 류혜영은 "지금 보고 알았어요!"라며 찐친을 향한 '철벽' 반응을 보인다. 하지만 무지개 회원들은 "사람 일은 모르는 거야"라며 이미 시작된 대리 설렘에 흠뻑 빠져든다.

한편 '덩어리즈' 구성환, 김신영, 이선민의 본격 몸보신 현장도 공개된다. 동생들을 위해 옥상을 오픈한 구성환은 정육점에서 덩어리째 공수한 한우를 준비해 직접 해체에 나선다. 새우살, 꽃등심 등 능숙하게 고기를 부위별로 손질하는 구성환의 모습에 김신영은 "이게 더 특별해 보였다"라며 고마움을 전한다.

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김신영과 이선민은 정성스럽게 구성환이 손질한 고기를 숯불 위에 굽는다. 노릇노릇 익어가는 한우 숯불구이의 비주얼이 모두의 입맛을 자극한다. 막 구워 낸 첫 고기를 고생한 구성환에게 먹여준 김신영은 동생인 이선민까지 챙긴 후 자신도 맛을 본다.

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이어 '덩어리즈'의 첫 발대식도 펼쳐진다. 건배사를 시작한 구성환은 "나는 너희랑 사실 어딜 가고 싶었어"라며 함께 여행을 떠나고 싶은 마음을 전하는데, 그의 진심에 김신영과 이선민은 감동한다. 이어 끝날 것 같지 않은 구성환의 건배사가 계속되자, 김신영과 이선민은 타이밍을 노리며 건배를 시도해 폭소를 자아낸다. 한우 숯불구이로 '덩어리즈'의 첫 시작을 알린 가운데, 다음 코스는 어떤 메뉴일지 본 방송을 궁금하게 한다.

16년 지기 찐친으로 마주한 '응팔커플' 류혜영과 고경표의 모습은 오늘(7일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com