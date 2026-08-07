'리센느 논란' 김선태, 충격 근황..술병·수염 가득 "정말 고독하다"

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[스포츠조선 정유나 기자] '리센느 원이 2차 가해 논란'에 휩싸였던 김선태가 술병이 나뒹구는 방에서 쓸쓸한 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

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7일 김선태의 유튜브 채널에는 '김선태 근황'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김선태는 술병이 나뒹구는 방 안에 홀로 앉아 쓸쓸한 분위기를 자아냈다. 덥수룩하게 자란 수염과 초췌한 얼굴은 그의 힘든 상황을 짐작하게 했다.

이때 방 안 TV에서는 "전국에 지명수배하는 방안을 검토하고 있다"는 뉴스 앵커의 목소리가 흘러나왔다. 이를 들은 김선태는 "정말 고독하다"라고 읊조리며 복잡한 심경을 드러내 눈길을 끌었다.

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이는 최근 리센느 멤버 원의 2차 가해 논란에 휩싸였던 김선태가 자신의 상황을 자조적인 연출로 풀어낸 것으로 보인다.

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한편 김선태는 최근 KBS 유튜브 오리지널 웹 예능 '돈선태 : 성공시대'의 단독 MC를 맡아 초대된 걸그룹 리센느 멤버 원이에게 논란이 됐던 '무섭노' 질문을 하며 2차 가해를 했다는 논란에 휩싸였다. 결국 그는 공식 사과를 하고 프로그램 자진 하차를 결정했다.

jyn2011@sportschosun.com