'계류유산 아픔' 서동주, 안타까운 난임 치료 상황 "진전 없고 제자리걸음...마음 울적해"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 겸 미국 변호사 서동주가 계류유산 이후 이어가고 있는 난임 치료 근황을 솔직하게 전했다.

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7일 유튜브 채널 '서동주의 '또.도.동''에는 "서동주 난임 근황"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서동주는 "4월 초 소파 수술 이후 지난 두 달 동안은 몸이 회복되는 과정이라 채취를 할 수 없었다"고 말문을 열었다.

이어 "피검사를 해보면 E2(대표적인 여성 호르몬인 에스트로겐의 양을 확인하는 혈액 검사) 호르몬 수치는 계속 낮게 나오고, 반대로 FSH(난포자극호르몬의 혈중 농도를 측정하는 혈액 검사) 수치는 높게 나온다"고 설명했다.

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그는 "FSH는 낮아야 하고 E2는 높아져야 배란이 제대로 이뤄지고 공난포가 아닌 건강한 난포가 만들어진다고 하는데 검사 결과가 계속 좋지 않았다"고 털어놨다.

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이에 현재는 약물 치료를 이어가고 있다고 밝혔다. 그는 "지금은 여성 호르몬을 복용하고 있다"며 "공난포를 만들어냈던 난포들이 사라져야 되는데 두 개가 아직도 남아 있다. 원래는 줄어들었다가 사라진 뒤 다시 새로운 난포가 생겨야 하는데 그렇지 않아 약을 먹으며 경과를 지켜보고 있다"고 설명했다.

이어 "이번 달에 잘되면 좋겠고, 아니면 다음 달에는 어떻게든 되겠죠"라며 "아직은 진전이 없고 계속 제자리걸음인 시간이라 마음이 조금 울적하다"고 솔직한 심정을 전했다.

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그러면서도 희망을 잃지 않겠다는 의지도 드러냈다. 그는 "그래도 기운 내서 잘 지내보려고 한다"며 "최근 40대 시험관 시술을 준비하는 분들이 있는 단체 채팅방에 들어갔는데, 다들 난포가 없거나 공난포가 나오고 몸도 힘든 상황에서도 서로 응원하며 정말 긍정적으로 지내시더라"고 말했다. 이어 "그 모습을 보면서 나도 더 잘 챙겨 먹고 운동도 열심히 하고, 요가나 산책도 하면서 건강을 관리해야겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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한편, 서동주는 지난해 6월 4세 연하의 비연예인과 재혼한 뒤 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다. 그러나 지난 4월 계류유산 소식을 전해 많은 이들의 안타까움을 자아냈으며, 현재는 몸을 회복하는 동시에 한의원 치료 등을 병행하며 다시 임신을 준비하고 있다.

anjee85@sportschosun.com