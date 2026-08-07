하리수 "전남편 미키정 두들겨 패 경찰서 갔다?" 수년간 따라온 폭행 루머 입 열었다

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[스포츠조선 정유나 기자] 국내 트랜스젠더 1호 연예인 하리수가 자신을 둘러싼 황당한 폭행 루머에 대해 해명했다.

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7일 안선영의 유튜브 채널에는 '전성기 시절 스캔들 부터 이혼, 성전환 수술 후기까지 솔직 고백! '근거 없는 루머 제발 멈춰주세요''라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 안선영은 절친한 사이인 하리수를 만났다. 안선영은 과거 하리수가 결혼할 당시 부케까지 받은 각별한 사이라고.

먼저 근황을 묻는 질문에 하리수는 "게임사와 협업해서 유튜브에서 게임 방송을 진행하고 있다"고 전했다.

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안선영은 하리수에게 성전환 수술 당시 상황을 물었다. 하리수는 "1995년 9월에 수술했다"며 "당시에는 국내에서 이런 수술이 많지 않아 손에 꼽는 사례였다"고 밝혔다.

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이어 "수술 전에는 죽을 수도 있다는 각서를 써야 했다"며 "수술실에 들어가는데 주마등처럼 어린 시절부터 살아온 기억들이 지나갔다"고 당시를 회상했다. 또 "수술 후 통증은 상상을 초월했다. 진통제를 맞아도 너무 아팠다"고 털어놨다.

하리수는 과거 자신을 둘러싼 루머에 대해서도 해명했다.

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그는 "예능 '엑스맨'에 나갔는데 '당연하지'란 게임을 하던 도중 쥬얼리 이지현이 하리수에게 '야 너 남자지'라고 해서 따귀를 때렸다는 루머가 있었다. 저는 누구를 때릴 수 있는 성격이 아니다"고 설명했다. 이어 "또 결혼생활 당시 내가 전 남편을 두들겨 패서 경찰서에 갔다는 루머가 있었다. 사실이 아니다. 우리는 당시 사이가 너무 좋았다"며 "미키정 씨도 저한테 맞는다고 가만히 있을 사람도 아니다"고 강조했다.

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jyn2011@sportschosun.com