'김구라 子' 그리, 할머니가 물은 친母 근황 "나뿐이라 연락 잘 드려"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 할머니와의 특별한 여행에서 친어머니를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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7일 그리의 유튜브 채널에는 '할머니와 처음 떠난 여행, 소원이 이루어진 어느 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 그리는 할머니와 함께 5성급 호텔을 방문하는 모습을 공개했다.

그리는 "할머니랑 둘이 뭔가 한 게 없잖아요. 이게 저한테는 추억"이라며 "아빠랑 저랑 맨날 같이 방송하니까 이번에는 저 혼자 제 힘으로 하는 채널"이라고 밝혔다. 이어 "할머니가 건강하실 때 이렇게 여행을 가는 게 좋겠다 싶었다"며 여행을 준비한 이유를 전했다.

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호텔로 이동하는 차 안에서 그리는 할머니에게 동생 수현이에 대한 질문을 받았다. 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼한 후 2021년 늦둥이 딸 수현 양을 품에 안았다.

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할머니가 "그럼 수현이가 몇 살이야?"라고 묻자 그리는 "만으로 다섯 살이다. 입학 준비를 하고 내년에 학교를 간다"고 답했다.

이어 할머니가 "수현이가 똑똑하긴 하냐"고 묻자 그리는 "아기가 끼가 많다. 저는 옛날에 앞에서 시키거나 누가 말 걸면 부끄러워했는데, 아기는 부끄러워하지 않더라"고 말했다. 그러면서 "걔가 연예인이 됐어야 됐나 봐요. 괜히 아빠 따라가서 내가 연예인이 돼 가지고"라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.

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또 할머니는 그리의 친엄마의 근황도 물어봤다. 이에 그리는 "잘 계신다. 멀리 전라도에 계셔서 자주 못 만난다"고 덤덤하게 답했다. 이어 "친엄마한테는 나뿐인데 제가 연락도 잘 드리고 하죠. 제가 챙겨야죠"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.

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이후 그리는 할머니를 위해 호텔 스위트룸부터 고급 식사까지 직접 준비했다. 호텔 방을 본 할머니가 감탄하자 그는 "할머니 효도해드리고 싶었다. 더 해야 하는데"라며 애정을 드러냈다.

그리는 여행을 마친 뒤 "제 소원이 할머니랑 둘이 여행 오는 거였다"며 "할머니가 건강한 것에 큰 행복을 느낀다. 건강하세요. 사랑합니다"라고 전했다.

한편 김구라는 과거 전처와 관련된 채무 문제로 17억 원대 빚을 떠안으며 힘든 시기를 보낸 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com