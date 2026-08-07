스컬&하하, 극심한 밀양 가뭄에도 공연 강행...결국 사과 "출연료 전액 기부" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 그룹 스컬&하하가 밀양 가뭄에도 공연을 강행하는 것에 대한 입장을 밝혔다.

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스컬&하하 소속사 콴엔터테인먼트 측은 7일 "당사는 소속 아티스트인 '스컬&하하'가 출연하는 '2026 밀양 수퍼 페스티벌'이 현재 극심한 가뭄에도 강행되는 것에 대해 심히 걱정하고 유감으로 생각하고 있으나, 이미 체결된 계약 관계에 따라 계약의 의무를 이행할 수밖에 없는 법적인 판단을 받아 들이고 불가피하게 오늘 공연에 '스컬&하하'를 출연시킬 것을 결정하게 되었다"며 "가뭄의 극복을 위해 밤낮없이 고통받고 계신 모든 분들께 사과의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

이어 "또한, 당사와 '스컬&하하'는 밀양 가뭄 극복에 동참하고 조금이나마 밀양시민 분들께 도움과 보탬이 되고자 오늘 공연으로 받게 될 출연료 전액을 기부하기로 결정하였다"며 "저희 콴엔터와 '스컬&하하'는 지금의 이런 어려움 속에서도 밀양시민 분들이 희망을 잃지 않도록 최선을 다해 함께 하겠다"고 밝혔다.

최근 경남 밀양은 가뭄 경보가 가장 높은 '심각' 단계로 격상됐다. 저수지가 바닥을 드러내고 논바닥이 전부 갈라져 산불진화차까지 동원해 물을 대고 있는 가운데, 7일부터 9일까지 대규모 물 축제인 '2026 밀양 수퍼 페스티벌'을 강행하는 것을 두고 논란이 일고 있다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 콴엔터테인먼트 측 입장 전문

[밀양 수퍼페스티벌 안내]

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안녕하세요.

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콴엔터테인먼트입니다.

먼저 극심한 가뭄으로 고통을 받고 계신 밀양시민을 비롯한 관계자 여러분들께 위로와 격려의 말씀을 전합니다.

당사는 소속 아티스트인 '스컬&하하'가 출연하는 '2026 밀양 수퍼 페스티벌'이 현재 극심한 가뭄에도 강행되는 것에 대해 심히 걱정하고 유감으로 생각하고 있으나, 이미 체결된 계약 관계에 따라 계약의 의무를 이행할 수밖에 없는 법적인 판단을 받아 들이고 불가피하게 오늘 공연에 '스컬&하하'를 출연시킬 것을 결정하게 되었습니다.

이 점, 가뭄의 극복을 위해 밤낮없이 고통받고 계신 모든 분들께 사과의 말씀을 전합니다.

또한, 당사와 '스컬&하하'는 밀양 가뭄 극복에 동참하고 조금이나마 밀양시민 분들께 도움과 보탬이 되고자 오늘 공연으로 받게 될 출연료 전액을 기부하기로 결정하였습 니다.

저희 콴엔터와 '스컬&하하'는 지금의 이런 어려움 속에서도 밀양시민 분들이 희망을 잃지 않도록 최선을 다해 함께 하겠습니다.

감사합니다.

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