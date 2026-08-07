장재인, '수입 0원' 고백 "서울 집 팔자마자 2배 폭등, 공장 일해볼 생각도 있다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장재인의 근황이 공개됐다.

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7일 유튜브 채널 '안녕한샘요'에서는 '최근 수입 0원 장재인은 슈퍼스타K2 이후 어떻게 변했을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

부천 공장단지에서 제작진을 만난 장재인. 제작진은 "공장에서 일하셨던 건 아니죠?"라고 물었고 장재인은 "공장에서 일하는 것도 찍어주시면 해볼 생각도 있다"고 밝혔다. 장재인이 부천에 온 이유는 축구 레슨을 위해서였다.

축구 레슨을 받고 작업실로 간 장재인. 장재인은 '슈퍼스타K2' 출연 전부터 알고 지내던 밴드 멤버들과 돈독한 사이를 유지하고 있었다. 제작진은 "수익 분배도 1/n이냐"고 물었고 장재인은 "수익이 아직 없다. 밴드라는 게 수익이 나기까지 4년 본다"고 밝혔다. 장재인은 "우리 각자 하고 있는 일이 다행히 있다"고 했지만 밴드 멤버는 "(하는 일이) 없다"고 밝혔다. 이에 장재인은 "나도 없다"고 털어놨다.

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제작진은 "돈 문제는 없냐"고 단도직입적으로 물었고 장재인은 "돈 문제로는 그냥 집값이 떨어지는 거다. 서울에 집을 샀다. 빚을 안고 샀다가 빚 있는 게 너무 싫어서 팔았는데 팔자마자 두 배가 뛰었다. 어마어마하게 뛰었다. 가슴이 찢어진다'고 털어놨다. 장재인은 "그래서 김포에 집을 샀는데 김포 집값이 떨어지고 있다"고 털어놨다. 방이동에도 빌라가 있다는 장재인은 "제 것이 아니라는 마음으로 갖고 있다. 엄마가 사라고 해서 샀다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com