채리나, 7년 시험관 4번 실패 끝 눈물..."살고 싶지 않다는 말 튀어나와" ('터치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 채리나가 오랜 시험관 시술과 자궁근종 수술을 겪으며 몸과 마음이 모두 무너졌던 시간을 솔직하게 털어놨다.

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7일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서는 디바 채리나가 피부 건강을 위해 도움을 요청하는 모습이 그려졌다.

이날 채리나는 세안 후 코가 빨개질 정도로 강하게 스킨케어를 하고, 압출기를 이용해 직접 피부 관리를 했다. 이어 눈썹까지 직접 뽑던 채리나는 "쌍꺼풀 수술이 잘못되고 나서 눈이 빨리 처지길 바라는 마음에 아래 눈썹을 뽑기 시작했다. 그때 이후로 한 가닥이라도 보이면 뽑아야 한다"라고 밝혔다.

이어 채리나는 어머니의 아침을 챙겼다. 그는 "반려견이 무지개다리를 건넜을 때 충격이 컸던 것 같다. 그때 갑자기 컨디션이 안 좋아지면 경도인지장애 진단을 받았다. 지금은 더 안 좋아지셨다"라면서 "아버지처럼 치매 증상이 있어서 약을 드시게 됐다"라고 밝혔다.

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잠시 후 디바 지니가 채리나의 집을 찾았다. 이에 채리나는 지니를 위해 분식을 준비, 그때 지니는 매운 떡볶이를 먹던 채리나의 건강을 걱정했다.

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지니는 "약도 많이 먹고 6개월 전 큰 수술도 받았는데 걱정이다"라고 했다. 이에 채리나는 "자궁근종 수술을 받을 때는 이렇게 어려운 수술인 줄 몰랐다"라면서 "전신마취를 하고 모든 장기가 제자리로 돌아오는 데 시간이 오래 걸렸다. 진통제를 안 먹으면 버틸 수 없었다"라고 털어놨다. 그러자 지니는 "그런데 이런 매운 음식을 먹으면 어떻게 하냐. 건강하고 고기 같은 거 먹어라"면서 안타까운 마음에 잔소리했다.

채리나는 "지금은 컨디션은 괜찮다"라면서 "네가 옆에 없었으면 더 힘들었을 것 같다. 그때는 '안 살고 싶다'는 말이 쉽게 튀어나왔다"라면서 극한의 스트레스로 힘들었던 시간을 떠올렸다.

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채리나는 7년 동안 시험관 시술에 도전했지만 네 차례 실패를 겪으며 극심한 스트레스에 시달리며 몸과 마음이 녹초가 됐다.

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그는 "호르몬 약을 먹으면 갑자기 살이 찌고 몸의 균형이 깨졌다. 피부도 안 좋아진다"라면서 "건강에 적신호가 왔다. 거울을 볼 때마다 스트레스 받았다"라고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com