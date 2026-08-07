채리나, 父 이어 母도 치매 판정 "반려견 떠난 후 큰 충격, 약 드신다" ('터치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 채리나가 경도인지장애를 진단받은 어머니의 건강 상태를 전하며 애틋한 효심을 드러냈다.

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7일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서는 디바 채리나가 피부 건강을 위해 도움을 요청하는 모습이 그려졌다.

이날 채리나는 아침부터 어머니의 식사를 준비, 메뉴는 소불고기였다. 채리나의 남편이 장모님의 건강을 생각해 고기반찬을 준비한 것.

그때 채리나는 어머니에게 "엄마가 아침에 밥했냐. 또 흰쌀밥 했냐"라고 물었고, 잡곡 넣는 것을 깜빡한 어머니는 "잡곡을 안 넣었다"라고 말했다.

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채리나는 "딸처럼 키우던 반려견이 무지개다리를 건넜다. 그때 충격이 컸던 것 같다. 그때 갑자기 컨디션이 안 좋아지면 경도인지장애 진단을 받았다"라고 밝혔다. 이어 "지금은 더 안 좋아지셨다"라면서 "아버지처럼 치매 증상이 있어서 약을 드시게 됐다"라고 전했다.

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이어 채리나는 어머니가 식사하는 모습을 끝까지 지켜보며 "잘 먹는다"라며 든든한 보호자 역할을 했다. 어느 순간 딸이 된 엄마와 엄마가 된 딸의 모습이었다.

또한 어머니의 건강을 위해 세심하게 관리하는 채리나의 모습도 담겼다. 메모지에는 '당 올리는 음식 떡, 삶은 고구마. 옥수수, 흰 쌀밥 금지', '아침에 일어나서 커피 금지', '영양제 챙겨 먹기' 등이 생활 수칙이 빼곡히 적혀 있어 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com