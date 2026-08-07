채리나, 쌍수 부작용 극복한 '확 바뀐 얼굴'...필러+주사로 역대급 변신 ('터치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 채리나가 20년 전 받은 쌍꺼풀 수술 부작용과 피부 고민을 솔직하게 털어놨다. 이후 콜라겐 주사, 리프팅 필러 등 솔루션을 통해 확 달라진 모습을 선보여 시선을 집중시켰다.

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7일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에서는 디바 채리나가 피부 건강을 위해 도움을 요청하는 모습이 그려졌다.

이날 채리나는 피부 건강 상태 확인을 위해 병원을 찾았다. 그는 "피부 상태가 어떤 상태인지 몰라서 긴장된다"라면서 걱정을 드러냈다.

검사 결과 채리나의 피부 나이는 실제 나이인 만 48세보다 높은 52세로 측정됐다. 전문가는 잦은 피지 압출 관리로 인해 색소 침착이 생겼고, 모공 역시 확장된 상태라고 설명했다.

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그때 채리나는 "20년도 더 전에 쌍꺼풀 수술을 했는데 부작용이 한 쪽 눈에 왔다. 눈 안쪽에서 근육이 당기는 현상이 발생했다. 구축이 온 것 같다. 눈이 비대칭으로 보인다"라고 털어놨다. 이어 "화면에서 정면 보는 걸 싫어한다. 굉장한 스트레스"라고 털어놨다.

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이에 전문의는 채리나의 얼굴을 정확히 판단한 뒤 "눈 말고도 얼굴에 비대칭 있다"라고 설명했다. 좌우 눈썹과 안검 사이 거리 비대칭, 쌍꺼풀 높낮이가 다르고 우측보다 좌측 볼이 늘어진 상태였다.

이에 전문의는 성형이 아닌 필러와 콜라겐 주사 등으로 솔루션을 진행, 이후 채리나는 역대급 박수갈채가 쏟아질 정도의 확 달라진 모습을 선보여 시선을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com