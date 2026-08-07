'17kg 감량' 김민하, 살 쏙 빠져 난리인데 "이게 그럴 일인가 싶었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민하가 체중 감량 이슈에 대해 직접 언급했다.

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7일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무-곽튜브가 40년 세월을 품은 인천 노포와 '글로벌 대세 배우' 김민하를 만나 '상상 초월' 먹트립을 펼쳤다.

전현무는 이날의 '먹친구'에 대해 "이분을 보고 역대급으로 놀랐었다. 김성균 처음 봤을 때의 느낌"이라고 힌트를 줘 궁금증을 자아냈다. 잠시 후 '글로벌 대세' 타이틀을 거머쥔 김민하가 등장하자, 곽튜브는 입을 '쩍' 벌리고 전현무는 격하게 반가워했다.

이어 전현무는 김민하를 향해 "진짜 살 많이 빠졌다"고 놀라워했다. 그는 "작년 '청룡 시리즈 어워즈'에서 인사 나눴었는데 (오늘 보니) 완전 딴 사람"이라며 감탄했다.

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이에 김민하는 "체중 감량 이슈가 진짜 핫한가 보다. 이게 그럴 일인가 싶었다"며 무덤덤한 반응을 보여 웃음을 안긴다.

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한편 김민하는 최근 작품을 위해 17kg을 감량하며 늘씬한 몸매로 화제를 모으고 있다.

jyn2011@sportschosun.com