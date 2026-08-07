'응팔' 최성원, 백혈병 재발도 이겨냈지만..."발병 전으로 돌아갈 수는 없어" ('해투')

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[스포츠조선 이우주 기자] '해피투게더' 최성원이 두 번의 백혈병 투병을 떠올렸다.

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7일 방송된 KBS2 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서는 배우 박해수, 최성원, 임철수, 박재윤이 출연했다.

최성원은 '응답하라 1988' 혜리의 동생 노을이로 얼굴을 알렸다. 하지만 활발한 활동을 앞두고 최성원은 급성 백혈병을 투병하며 오랜 공백을 가졌다. 최성원은 "2016년도에 아팠고 2020년도에도 또 아팠다. 치료 받고 복귀했는데 다시 재발이 돼서 지금은 완치는 됐는데 발병 전으로 완벽하게 돌아갈 수는 없는 거 같다"고 털어놨다.

첫 투병 후 모든 활동을 접고 치료한 최성원은 복귀 4년 만에 병이 재발하며 또 다시 좌절해야 했다. 최성원은 "말로 표현이 어려울 거 같긴 한데 너무 힘들었다. 노출이 되고 보여줘야 하는 직업이지 않냐"며 "한번 잘 이겨냈는데 또 아프니까 '내가 이 일이 안 맞는 건가? 나한테 허락되는 일이 아닌데 억지로 하려 해서 저항 받는 건가?' 싶기도 했다. 살려고 하는 치료가 날 죽게 하려는 게 아닐까 싶을 정도로 너무 너무 힘들었다"며 눈물을 보였다.

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하지만 치료 과정에서 힘들었을 때 오히려 연기의 꿈은 커졌다며 "재발 때는 정말 힘들었다. 서서 움직일 수가 없었다. 그때 힘이 없으니까 축 처져있는데 원무과 직원 분이랑 환자 보호자 분이 싸우고 계시더라. 그 순간에도 저는 '싸울 때 저런 표정을 짓고 저런 소리를 쓰는구나' 하는 생각이 들더라"라고 밝혔다.

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최성원은 "투병할 때가 인생에서 제일 힘든 시기라면 시기일 수 있는데 이 와중에도 저런 걸 보고 있네? 문득 깨달으면서 뭐가 됐던 이 일을 해야 되는 사람이구나 싶었다. 그날 하루 정도는 마음이 편안해졌다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com