김민하, 17kg 감량한 몸매로 소주 2~3병 "첫잔부터 원샷, 여자 하정우"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민하가 소주 2~3병을 거뜬히 마시는 반전 주량을 공개해 눈길을 끌었다.

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7일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무-곽튜브가 40년 세월을 품은 인천 노포와 '글로벌 대세 배우' 김민하를 만나 '상상 초월' 먹트립을 펼쳤다.

이날 편안한 티셔츠 차림으로 등장한 김민하는 '최애 음식'으로 냉면을 꼽았다. 이에 전현무는 곧장 'since 1973'의 전통을 자랑하는 황해도식 백령도 냉면 노포로 향했다.

이때 김민하는 '냉소파(냉면+소주)'임을 커밍아웃했다.

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김민하는 "저는 소주를 좋아한다. 특히 냉면에 소주 먹는 걸 유난히 좋아한다"며 소주를 주문했다. 곽튜브는 김민하의 주량을 물었고, 김민하는 "소주 2~3병 마신다"며 수줍게 웃었다.

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직후 김민하는 첫 잔을 받자마자 '원샷'해 전현무-곽튜브를 깜짝 놀라게했다. 전현무는 "여자 하정우가 나타낫다"면서 감탄했다.

한편 김민하는 최근 작품을 위해 17kg을 감량하며 늘씬한 몸매로 화제를 모으고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com