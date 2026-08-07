'17kg 뺀' 김민하 "예뻐야 하는것 관심 없어"..로맨스 질문에 뜻밖 답

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민하가 외모보다 연기에 대한 소신을 드러냈다.

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7일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무-곽튜브가 40년 세월을 품은 인천 노포와 '글로벌 대세 배우' 김민하를 만나 '상상 초월' 먹트립을 펼쳤다.

이날 전현무는 "다양한 역할을 한 편인데 본인이 정말 해보고 싶은 배역이 있느냐"고 질문했다.

이에 김민하는 "사람의 내면 밑바닥까지 드러나는 역할을 해보고 싶다"며 "예를 들어 영화 '블랙 스완'처럼 욕망에 찬 캐릭터를 연기해보고 싶다"고 밝혔다.

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그러던 중, 전현무는 "로맨스 연기에는 관심이 없냐?"고 슬쩍 물었다. 그러자 김민하는 "예뻐야 하는 것에 관심이 없는 것 같다"고 솔직하게 답했다.

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이에 전현무는 "민하 씨가 진짜 매력적인 게, 포털에 '김민하'를 검색하면 주근깨가 뜬다. 그게 너무 매력적이다"고 언급했고, 김민하는 "어렸을 때부터 딱히 한번도 거슬렸던 적 없었다. 주근깨로 고민한 적 없었다. 특이하다는 걸 알았던 게 이 일을 시작하면서부터 였다. 처음에는 그런말을 너무 많이 들으니까 이게 왜 문제지 싶었다"며 소신을 드러냈다.

한편 김민하는 최근 작품을 위해 17kg을 감량하며 늘씬한 몸매로 화제를 모으고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com