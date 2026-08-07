이혜영, 이렇게 힙한 할머니라니…아기 품에 안고 활짝 "이모할머니 됐다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 화가 이혜영이 이모할머니가 됐다.

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이혜영은 7일 "나…이모 할머니 됐다는….사랑해 세아야 ♥♥♥♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다

공개된 사진 속에는 조카손녀를 품에 안고 있는 이혜영의 모습이 담겼다. 이모할머니가 된 이혜영은 아기와 놀아주며 행복한 시간을 보내는 모습. 아기와 나란히 누워 책을 읽어주는 모습 역시 훈훈함을 더했다.

이혜영의 육아 룩도 눈길을 모았다. 화려한 패턴의 블라우스와 롱스커트를 과감히 매치한 이혜영은 남다른 패션 센스를 자랑했다.

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이에 팬들은 "세상 가장 예쁘고 힙한 할머니", "우리나라에서 옷 제일 잘 입는 듯", "너무 아름다운 투샷" 등의 반응을 보였다.

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한편, 이혜영은 최근 유튜브 채널을 개설해 폐암 투병기를 고백했다. 특히 이혜영은 지난달 30일 5차 추적 검사를 마친 뒤 폐암 졸업 판정을 받았다며 "아직 완치는 아니다. 전이되지는 않았다는 뜻이다. 폐암은 졸업했다"고 밝혀 많은 축하를 받았다.

wjlee@sportschosun.com