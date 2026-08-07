정해인, 회식비로 2~3천만원 플렉스…"스태프 100명 대게 쐈다" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 정해인이 스태프 100여 명을 위해 영덕 대게 회식비를 통 크게 결제하며 훈훈한 미담을 전했다.

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7일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 출연했다.

이날 송은이는 정해인을 향해 "주변 사람들 잘 챙긴다"라면서 "통 크게 쐈다더라"고 했다. 이에 정해인은 "영덕 근처에서 촬영을 했는데, 촬영팀 전체가 영덕 대게 회식을 했다"라면서 "촬영이 없는 분들도 서울에서 영덕까지 오셨다"라고 했다.

송은이는 "스태프들만 100명이다. 매니저까지 하면 한 2,3천만 원 나왔을 거다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이에 정해인은 "돈이 많이 나오긴 했다"라며 웃었다.

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미담은 여기서 끝이 아니었다. 과거 정해인과 같은 소속사 식구였던 송은이는 "겨울에 스포츠브랜드 모델할 때 회사 전 직원들에 패딩을 선물했다"라고 미담을 제보했다. 그러자 하영은 "이번에도 티셔츠 선물했다"라고 덧붙이며 정해인의 따뜻한 성품을 증언했다.

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이를 들은 홍진경은 "부모님한테 얼마나 잘하겠냐. 부모님께 드린 가장 비싼 선물이 뭐냐"라고 물었고, 정해인은 "차 선물해 드린 적 있다"고 했다. 이에 김숙은 "효자다"라며 감탄을 아끼지 않았다.

anjee85@sportschosun.com