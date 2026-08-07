하영, 고종 황제 치료한 4대째 의사 집안..."증조부, 한양 최초 서양식 병원 개원" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 하영이 고종 황제를 치료했던 의사 집안의 후손이라는 놀라운 가족사를 공개하는 한편, 미술학도에서 배우로 전향하게 된 사연을 털어놨다.

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7일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 출연했다.

이날 하영은 '대를 잇는 의사 DNA'라는 질문에 "듣기로는 증조할아버지께서 일본에서 양의학을 배워오신 뒤 한양에 병원을 개원한 첫 의사다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 "조선에서 유일한 양의학 병원이다 보니까 고종 황제도 치료를 하셨다"라면서 "할아버지, 아버지, 언니까지 의사다"라고 밝혔다. 하영은 "의료인분들은 대범하다"라면서 "내가 아프다고 하면 '걸을 수 있냐'라고 물어서 '걸을 수 있다'고 했더니 '그럼 안 죽는다. 괜찮다. 진통제 먹고 쉬어라'고 하신다"라고 말해 웃음을 안겼다.

또한 하영은 넷플릭스 화제작인 '중증외상센터'에서 천장미 간호사 역할을 맡았을 당시 의사인 가족들의 도움을 받았다고 밝혔다.

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또한 그는 배우가 되기 전 오랜 시간 미술을 전공했던 이력도 공개했다. 하영은 "초등학교 때부터 대학원까지 미술을 했다"라며 "이화여대에서 서양화를 전공하고, 뉴욕에 있는 'SVA'(School of Visual Arts)에서 순수 미술을 전공했다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이에 주우재는 "'SVA'가 뉴욕 3대 예술 학교냐"라고 물었고, 하영은 "뉴욕에 있는 아트스쿨 중에는 괜찮은 편"이라고 겸손한 모습을 보였다.

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10년 넘게 미술학도의 길을 걸었던 하영이 배우의 길로 전환한 이유도 공개됐다. 그는 "영화나 글쓰기를 좋아했다. 영화계에서 일을 하고 싶더라. 대학원을 다니던 중에 '더 늦기 전에 도전해봐야겠다'는 생각이 들어서 25살에 연기 수업을 들었는데 카타르시스를 느꼈다"라고 회상했다. 이어 "고민 안 하고 '휴학하고 나 연기 해야 할 것 같다'는 생각이 들었다"라고 했다.

하영은 "부모님은 '대학원이라도 졸업해라. 나중에 강의를 하던 학원에서 일을 할 수 있지 않냐'고 하셨는데, 하루라도 더 늦추고 싶지 않아 2년 과정 중 1년만 마치고 학교를 그만뒀다"라고 밝혔다.

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하영은 '늦은 시작이 불안하지 않았냐'는 질문에는 "너무 불안했다. 부모님께 좋은 모습 보여드리고 싶은데 뜻대로 되지 않았고, 처음에는 연기도 어려운데 어떻게 해아 할지도 모르겠어서 답답했다"라고 털어놨다.

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그는 "지금도 불안함이나 초조함이 아예 없어진 건 아닌데 그래도 조금씩 익숙해지고 방법을 알아가고 그때보다는 좋아진 것 같다"라고 덧붙이며 배우로 성장해 가는 과정을 진솔하게 전했다.

anjee85@sportschosun.com