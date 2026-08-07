고경표, 입금 전·후 같은 사람 맞나...전현무 "볼때마다 달라져 있다"('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고경표가 작품마다 자유자재로 체중을 조절하는 '고무줄 체질'임이 공개됐다.

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7일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 류혜영이 16년 지기 찐친 고경표와 산책을 하며 추억 토크 펼치는 모습이 그려졌다.

이날 류혜영은 대학교 선후배이자 16년 지기 절친인 고경표와 만나 식사를 했다.

이때 기안84는 고경표의 헤어스타일을 보며 "god 머리를 하셨다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 전현무는 "고경표 씨는 볼 때마다 달라져 있다. 살이 쪘다가 빠졌다가 한다"라며 그의 눈에 띄는 체중 변화를 언급했다.

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고경표는 작품에 따라 체중을 자유자재로 조절하며 '입금 전'과 '입금 후'가 확연히 다른 모습으로 여러 차례 화제를 모은 바 있다.

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코드쿤스트는 "다이어트 요령이 궁금하다"라고 하자, 류혜영은 "체질이 많이 빠지고 많이 찌기도 하는 고무줄 체형이라고 하더라"며 고경표를 대신해 설명했다.

그러자 김신영은 "그러다가 이제 마흔 넘어가면 다이어트가 안 된다"라며 현실적인 조언을 건넸고, 전현무는 "진짜 우울하다"라고 공감했다. 이어 김신영은 "초코케이크 조심하라고 전해달라"면서 "그게 요요의 문을 열어 준다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com