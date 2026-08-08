"손 덜덜 떨고 아파 보여" 한승연, 건강 이상설 나온 충격 근황

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[스포츠조선 이우주 기자] 카라 한승연의 근황이 공개된 가운데 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티에는 한승연이 자신의 생일을 맞아 생일 카페를 방문해 팬들과 만나는 모습이 공개됐다.

공개된 영상 속 한승연은 팬들이 준비한 왁뿌볼 선물을 가지고 노는 모습. 왁뿌볼은 점토로 만든 공 겉면을 왁스로 코팅한 장난감. 한승연은 왁뿌볼을 손에 들고 깨뜨리려 했지만 생각보다 단단한 듯 쉽게 깨지지 않자 여러 차례 힘을 줬다. 이 과정에서 한승연의 손이 눈에 띄게 떨리는 모습이 포착됐다. 왁뿌볼을 깨는 동안에도 손 떨림이 이어지면서 팬들의 시선이 쏠렸다.

또한 한승연은 다소 피곤해 보이는 표정으로 팬들과 이야기를 나누는 모습도 보였다. 평소와 비교해 컨디션이 좋지 않아 보인다는 반응까지 나오면서 팬들의 걱정이 커졌다.

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영상을 접한 팬들은 "손을 왜 이렇게 심하게 떨지? 건강 안 좋은가 걱정이다", "어디 아픈 거 아니냐", "디스크 치료 중이라 그런가", "제발 무리하지 말고 건강부터 챙겨라", "별일 아니었으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

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다만 공개된 영상만으로 한승연의 건강 상태나 손 떨림의 원인을 확인하기는 어렵다. 한승연 역시 해당 모습과 관련해 별도의 입장을 밝힌 바는 없다.

그럼에도 오랜 시간 한승연을 지켜봐 온 팬들은 평소와 달라 보이는 모습에 우려를 나타내며 "건강이 가장 중요하다"는 응원을 보내고 있다.

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한편 한승연은 카라 멤버로 활동하며 가수뿐만 아니라 배우와 예능인으로도 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

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wjlee@sportschosun.com