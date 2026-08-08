'변요한♥' 티파니, 의미심장 고백 "갑작스러운 이별도 자연스러워져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 소녀시대 티파니가 이별에 대한 생각을 밝혔다.

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7일 유튜브 채널 '유니세프 코리아'에서는 ''꿈이 계속 바뀌어도 괜찮아요?' 어린이에게 면접보러 온 티파니 영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

티파니는 면접관이 된 두 어린이와 학생들 앞에서 면접을 봤다. 자신을 소개하는 키워드로 '평온한 사람'이라적은 티파니는 그 이유에 대해 "지난 몇 년간 안정을 찾고 있는 시기였다. 그걸 추구미로 놓으니까 어느새 제 마음 속이 평온해졌다"고 밝혔다.

그룹과 솔로 활동의 차이에 대해 티파니는 "그룹 활동할 때는 멤버들만 바라봤다면 시간과 연차가 쌓일수록 다 같이 협업을 하고 다 같이 만들어내라는 걸 알게 돼서 모든 각 파트의 팀원들이랑 굉장히 각별해지더라. 저는 절대 혼자라고 느껴지지 않고 멋지게 같이 만들어나가는 일이라는 걸 느끼게 된다"고 밝혔다.

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가장 힘들었던 시기에 대해 '갑작스러운 이별을 마주할 때'라고 적은 티파니. 티파니는 "인생에서 갑작스럽게 이별하는 사람도 있고 상황도 있고 한 작품이 끝날 때도 이별을 하지 않냐. '이 사람 두 번 다시 못 보는 거였어?' 하는 갑작스러운 이별이 생각보다 어렵고 슬펐다. 근데 계속 마주하다 보니까 되게 자연스러운 거고 이게 인생이구나 싶었다. 그 순간에는 슬프지만"이라고 고백했다.

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그런가 하면 인생에서 가장 큰 행복에 대해 티파니는 '새로운 가족을 마주할 때'라고 밝혔다. 티파니는 "친오빠가 낳은 조카 둘이 생겼다. 강아지를 처음 만났던 그 순간도 그렇고 얼마 전에 어른이기 때문에 남편이랑 처음 함께 할 때도 너무 너무 행복했다"고 남편 변요한을 향한 애정을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com