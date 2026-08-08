"감독에 밥상 엎어 주인공 차인표에 뺏겼다" 유명 조연 배우의 고백

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 차광수가 히트작을 놓친 사연을 밝혔다.

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6일 유튜브 채널 '요즘 뭐해'에서는 ''야인시대' 차광수, 송일국부터 다른 배우까지 거침없이 깠다?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

차광수는 차인표, 신애라 주연의 MBC 드라마 '사랑은 그대 품 안에'에 캐스팅 됐다고 고백했다. '사랑은 그대 품 안에'는 차인표와 신애라가 만나게 된 작품이자 두 사람을 스타덤에 오르게 해준 작품. "이진석 감독이 '매혹' 쫑파티에서 저랑 한석규, 감우성을 무대 위로 부르며 '여기 나와있는 세 명을 잘 기억해라. 이 세 명이 대한민국을 흔들 사람'이라고 예언을 했다"고 밝혔다. 이진석 감독은 그 중 차광수를 특히 콕 집었다고. 차광수는 "그 다음에 이진석 감독님이 연락을 하셨다. '사랑을 그대 품안에'라는 미니 시리즈를 준비하는데 시놉시스를 주면서 내가 주인공이라 했다. 너무 감동했다"며 "'같이 점심을 먹자' 해서 가서 밥 먹다가 소주 한잔을 주셨다. '술 잘 못한다' 하니까 빨리 마시라 했다. 주거니 받거니 하면서 소주가 8병이 비었더라"라고 떠올렸다.

그때 이진석 감독은 차광수에게 "너 주인공 해줬는데 벤츠 사줄래? BMW 사줄래?"라고 물었다고. 차광수는 "술에 취해서 진담으로 들리더라. '형 이러면 안 되지. 왜 이런 요구를 나한테 해. 작품 찍지도 않았는데'라고 하니까 '농담이야. 너 어떻게 하나 보려고 한 거다' 하는데 나는 이미 기분이 상했다. 밥상을 확 엎어버렸다. '더러운 놈이네 이거'라고 하니까 감독이 깜짝 놀랐다"고 밝혔다.

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이에 감독이 자리를 뜨면서 술자리는 마무리 됐다고. 차광수는 "새벽에 깨서 정신이 말짱해지니까 큰일났다 싶었다. 미니시리즈 주인공 시켜주는 감독한테 밥상을 엎었으니. 6시까지 참고 기다리다가 7시쯤에 전화를 했는데 '나 너 무서워서 못 본다'더라. '남자끼리 뭘 그러냐. 어제 술은 술이고 만나서 다시 풀자' 해서 방송국에서 만났는데 내 눈을 못 보더라. 내가 무섭다더라. 무서워서 같이 못하겠다 했다. 그렇게 신인 배우를 오디션을 봐서 차인표가 됐다. 차인표가 캐스팅된 것도 알고 전화했다. 이미 결정이 끝났다더라"라고 밝혔다.

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차광수는 "대본을 봐서 내용을 알지 않냐. 이건 무조건 히트였다. 나는 속으로 미치는 거다. 이 좋은 배역이 (날아갔다니.) 세월이 지났는데도 이진석 감독이 계속 방송국에서 저를 마주치면 피했다"고 털어놨다. 한참 후에야 우연히 지인을 통해 이진석 감독을 다시 만나게 됐다는 차광수는 그제서야 공개적으로 사과를 받고 훈훈하게 마무리했다고 밝혔다.

한편, 배우 차광수는 1991년 MBC 20기 공채 탤런트로 데뷔, '닥터신', '기황후', '여인천하', '야인시대' 등 유명 드라마에 출연하며 활발하게 활동해왔다.

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wjlee@sportschosun.com