레드벨벳 슬기, 파격의상 앞 단호 거절 "노출 사고날 수 있다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 레드벨벳 슬기가 컴백을 앞두고 파격적인 무대 의상 피팅 현장을 공개했다.

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7일 슬기의 유튜브 채널에는 '이렇게만 하면 너도 슬기 될 수 있어. 레드벨벳 컴백 브이로그'?라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 슬기는 레드벨벳 컴백을 앞두고 뮤직비디오 의상 피팅에 나섰다.

먼저 인어공주를 연상시키는 스타일의 의상을 입은 슬기는 여리여리한 분위기와 독보적인 매력을 드러냈다.

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이어 스팽글 소재의 바디수트를 착용한 슬기는 색다른 변신으로 눈길을 끌었다. 이때 의상 담당자는 "아니면 윗부분을 탑으로 만들까"라고 새로운 아이디어를 제안했다.

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이에 슬기는 "진짜 안 된다"며 단호하게 반대했다. 그는 "옷이 힘이 없어서 올라갈 수 있다"며 의상으로 인해 발생할 수 있는 상황을 걱정했다.

그러자 의상 실장은 "아니면 최초로 바디수트만 입는 거지"라고 파격적인 의견을 내놔 시선을 모았다.

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슬기는 자막을 통해 "피팅 때는 이런저런 아이디어를 공유한다"고 설명하며 무대 의상을 완성해가는 과정을 공개했다.

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한편 레드벨벳은 지난 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발매, 활발하게 활동 중이다.

jyn2011@sportschosun.com