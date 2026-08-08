"결혼설은 차단했지만" 아옳이♥한의사, 中서 즐긴 럭셔리 데이트 "벌써 200일"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이가 한의사 남자친구와 함께한 중국 상하이 럭셔리 여행 근황을 공개했다.

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아옳이는 7일 자신의 SNS에 "상해 예쁜 장소 공유. The Roof. 에디션호텔 꼭대기에 있는 곳이에요! 여기 야경 너무나도 환상적. 디즈니 동화 같았음. 사진도 엄청 잘 나옵니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 아옳이는 남자친구가 찍어준 사진 속에서 상하이의 아름다운 야경을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 화려한 도시 풍경과 어우러진 아옳이의 우아한 분위기가 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 한 레스토랑을 방문한 모습도 공개했다. 아옳이는 "음식들이 귀엽고 예쁘다. 코스 요리 먹었는데 맛있었다. 초록색 쇼파도 느좋(느낌 좋음)"이라며 여행 중 방문한 장소를 소개했다.

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앞서 아옳이는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 한의사 김형배와 함께 찍은 커플 사진을 공개하며 공개 연애를 시작해 화제를 모았다.

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이후 아옳이는 교제 200일을 기념해 남자친구에게 받은 대형 꽃다발 선물을 공개하며 애정을 드러냈다. 다만 "프로포즈 아닙니당"이라고 덧붙이며 결혼설 확대 해석을 차단해 눈길을 끌었다.

한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com