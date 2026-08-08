"피부 흘러내려" 슈, 직사광선 아래 태닝 하더니 심각한 얼굴 상태 ('터치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] SES 출신 슈가 자신의 피부 상태를 확인한 뒤 충격에 빠졌다.

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7일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미' 말미에는 슈가 출연한 다음 주 예고편이 공개됐다.

영상 속 슈는 거울을 보며 "내 얼굴 왜 이러냐"며 놀랐다. 이어 지인은 슈를 향해 "얼굴 처져 있고 그냥 있어도 주름이 보인다"라며 솔직하게 말했고, 슈는 충격을 받았다.

이어 공개된 일상에서는 피부를 혹사하는 습관이 드러나 눈길을 끌었다. 슈는 마스크도 착용하지 않은 채 셀프로 공사를 하고 강한 직사광선 아래에서 태닝을 했다. 여기에 클렌징 티슈 하나로 세안을 끝내는 모습을 보여 전문의들을 놀라게 했다.

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이후 피부 상태를 정확히 진단받기 위해 병원을 찾은 슈는 예상보다 심각한 결과를 받아 충격에 빠졌다. 전문의는 "손을 봐야 할 곳이 많이 있다. 피부 처짐, 비대칭, 흘러내린다"라고 진단했고, 이를 들은 슈는 굳은 표정을 감추지 못했다.

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하지만 예고편 말미에는 피부 관리 등을 통해 확 달라진 슈의 모습이 살짝 공개돼 기대감을 높였다. 이에 MC들은 "SES가 돌아왔다"라며 감탄을 쏟아낸 가운데 과연 슈가 피부 역주행에 성공해 전성기 미모를 되찾을 수 있을지 관심이 집중됐다.

anjee85@sportschosun.com