"눈 왜 저렇게 처졌어요?" 여에스더, 예능 민낯 출연 후 댓글에 충격

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[스포츠조선 정안지 기자] 의사 겸 방송인 여에스더가 민낯으로 방송에 출연했다가 댓글에 충격을 받았다고 털어놨다.

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7일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 "여에스더 제주 집순이 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 여에스더는 "화장을 해야 한다"라면서 화장품을 찾았다. 이때 그는 "지난번 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연했을 때 아침에 화장 안 하고 민낯으로 촬영했다"며 "그걸 본 분들이 댓글로 '여에스더 샘 피부과 안 다니시냐, 눈이 왜 저렇게 처졌냐'라고 하더라"고 했다. 이어 "나 정말 충격 받았다"라고 솔직한 심정을 털어놓았다.

그러면서 여에스더는 자신의 모습을 촬영 중인 스태프를 향해 "나 이렇게 화장 안 한 걸 찍어도 되냐"라고 말했다. 그러자 스태프는 "찍고 있는 화면에는 고등학생같이 미소녀로 나오신다"라고 했고, 이를 들은 여에스더는 "그런 아부도 있냐. 나는 그런 아부는 처음 들어본다"라면서 얼굴에는 환한 미소가 가득했다. 이어 "갑자기 고등학교 미소녀라고 그러니까 기분이 좋아진다"라며 "늙으면 이런 아부도 좋은가 보다"라고 했다.

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이어 여에스더는 "내가 화장을 해보니까 제일 문제인 게 눈꺼풀 처짐, 작은 눈이다"라면서 "제일 열심히 해야 될게 뭐냐. 눈화장이다"라고 설명하며 직접 메이크업을 이어갔다.

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화장을 마친 뒤에도 스태프의 칭찬은 계속됐다. 스태프는 "처음 켰을 때는 고등학생 같으셨는데 지금은 대학교 2학년 같다"라고 말했다. 그러자 여에스더는 "혹시 이런 거 가스라이팅 아니냐. 가스라이팅인 것 같다"라며 "정신 차려야 한다"라고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com