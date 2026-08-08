유혜정, 자궁 적출 수술 첫 고백…"자궁서 계속 출혈, 생명 위협"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유혜정이 "자궁 적출 수술을 받았다"라고 밝혔다.

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7일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 "말하지 못한 비밀 최초고백"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유혜정은 "많은 분이 코에 대해서 걱정해 주시고 이상하다는 이야기도 많이 들어서 코 상담을 받으러 갔다"라고 말문을 열었다.

하지만 예상치 못한 검사 결과가 나왔다. 딸 서규원은 "피 검사를 했는데 '지금 코가 중요한 게 아니다. 생명의 위협이 있다'고 하셨다"라면서 "빈혈 수치가 6 정도로 너무 낮게 나왔다. '응급실에 가야한다'는 엄마 전화를 듣고 알바 중 병원으로 뛰어갔다"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 "빈혈 수치가 너무 낮으면 보통 몸 어디선가 출혈이 있는 경우라고 하더라"며 "CT 정밀검사를 해보니 자궁에서 계속 출혈이 있었고 결국 자궁 적출을 해야 한다는 진단을 받았다"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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수술까지의 과정도 순탄치 않았다. 유혜정은 "규원이가 태어난 병원에서 수술하기로 결정하고 짐까지 다 쌌는데 새벽에 검사를 다시 해야 한다고 전화가 와서 입원을 미루게 됐다"라고 말했다.

서규원은 "엄마를 데리고 가고 싶은 병원이 있었다. 근데 너무 예약 대기가 많았다"라면서 "하루에 네다섯 번씩 전화했는데 마침 취소 예약 자리가 생겨서 중간에 정말 감사하게도 들어가게 됐고, 더 큰 대학병원에서 수술을 할 수 있게 됐다"라고 밝혔다.

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이어 서규원은 "당시 코로나19 시기였는데 수술 며칠 전 친구들을 만났는데 몸이 안 좋더라. 확진이 됐다"라고 말했다. 유혜정은 "규원이가 같이 못 들어가니까 나 혼자 들어가게 됐다"라고 하자, 서규원은 "울고 불고 난리를 쳤다"라고 말했다.

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유혜정은 힘든 상황 속에서도 긍정적인 마인드로 이겨냈다. 그는 "여성으로서 몸도 힘들지만 정신적으로 더 힘들어 하시는 분들이 많았다"며 "나는 오히려 규원이에게 '엄마는 너무 홀가분하다'고 이야기했다"고 밝혔다.

이어 "주변에서 같은 수술을 하고 힘들어 하시는 분들한테 내가 행복 전도사였다"라면서 "'너무 편하고 너무 좋다. 이겨내고 나면 긍정적인 면이 더 많다'고 말했다"라고 전했다.

유혜정은 "그때보다 훨씬 더 삶의 질이 높아졌다"며 "혹시 고민하시는 분들이 있다면 여성성을 잃는 게 절대 아니니까 힘내시고 진짜 괜찮다. 생각하기 나름이다. 응원한다"라며 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.

anjee85@sportschosun.com