하리수, 전남편 미키정과 이혼 진짜 이유 고백.."30억 날렸다는 루머, 사실 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 국내 트랜스젠더 1호 연예인 하리수가 전남편 미키정과 이혼을 결심하게 된 이유와 당시 복잡했던 심경을 솔직하게 털어놨다.

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7일 안선영의 유튜브 채널에는 '전성기 시절 스캔들 부터 이혼, 성전환 수술 후기까지 솔직 고백! '근거 없는 루머 제발 멈춰주세요''라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 하리수는 전남편 미키정과의 이혼 과정에 대해 언급했다.

하리수는 "솔직히 내가 잘 벌고 잘 나갔었다"며 "그 당시에는 전남편이 하리수의 남자로 살다가, 헤어지기 7~8개월 전부터 사업을 시작했다. 사업에 재미를 느끼고 빠져 있는 모습을 보면서 내가 어쩌면 이 사람을 막고 있는 게 아닌가 싶었다. 보내줘야겠다 생각했다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "솔직히 내 입장에서는 남편이 돈을 안 벌어와도 됐다. 집에 있으면서 내가 일할 때 나를 케어해 주고 늘 같이 있어 주는 게 좋았다"면서도 "그런데 사업으로 바빠지는 모습을 보며 지금 이 사람을 놔줘야 본인이 하리수의 남자가 아닌 자기 이름으로 세상을 살아가지 않을까 생각했다"고 전했다.

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또한 "사실 전 시부모님들도 내가 애를 못 낳는 걸 알고 결혼을 허락해주셨지만 전 남편이 독자였다. 그게 항상 마음에 미안함으로 있었다. 어쩌면 나하고 헤어지고 다른분과 결혼해서 아이를 낳고 사는 모습을 보고싶었을 수도 있다"고 전했다.

하리수는 전남편과의 이혼을 후회한 적이 없다고 밝혔다. 그는 "서로 나빠서 헤어진 게 아니라 서로 응원하면서 각자의 길을 가는 게 좋겠다고 생각했다"며 "나는 사랑할 때 내가 주고 싶은 사랑, 받고 싶은 사랑을 다 받았기 때문에 미련은 없다"고 전했다.

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특히 하리수는 전남편과 관련해 불거졌던 루머에 대해서도 해명했다. 그는 "전남편이 사업하다가 30억을 날렸다는 이야기가 있었는데 전혀 아니다"라며 "게임을 하면서 게임머니 얘기를 하다가 '1억만 줘 봐' 이런 식으로 농담했던 게 와전된 것 같다"고 설명했다.

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한편, 하리수는 미키정과 지난 2007년 결혼했으나, 결혼 10년만인 지난 2017년 합의 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com