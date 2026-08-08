'거미♥' 조정석, 두 딸 아빠의 현실 육아.."애들이 남긴 밥 아까워 먹다보니 살 쪄"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 조정석이 두 딸을 육아하며 살이 쪘다고 밝혔다.

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7일 '그냥 진구' 유튜브 채널에는 '[구라디오] 팔공산 조정석 X 윤경호 등장 = 오디오 폭발'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

조정석은 차기작 촬영을 위해 다이어트 중이라면서 "식단 관리 중"이라는 근황을 전했다. 진구와 윤경호는 "진짜 많이 빠졌다", "얼굴이 확 달라졌다"라며 슬림해진 조정석의 모습에 깜짝 놀랐다.

조정석은 "감독님이 미팅을 할 때 살을 뺐으면 좋겠다고 하셨다. 우리는 그런 거에 잘 따르지 않나. 그래서 빼고 있다. 런닝이 최고더라. 유산소가 짱이다"라고 말했다.

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조정석은 살이 쪘던 이유에 대해 "둘째가 태어난 후 휴식기 가지면서 살이 쪘다. 애들은 내가 해주는 볶음밥을 좋아한다. 먹다가 남기면 아까워서 내가 먹는데 그러다 보니 살이 찌더라"라고 말하기도. 이어 "사실 특별한 레시피는 없는데 내 볶음밥의 킥은 참기름이라고 생각한다. 아내는 안 넣는 것 같아서 내가 참기름을 넣는다는 사실을 굳이 말하지 않고 넣고 있다"라며 자신만의 볶음밥 비법을 공개해 웃음을 안겼다.

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한편 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com