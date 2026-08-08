"이승기 까면 주변 다 죽어" 차가원, 105억 전세금 미반환 논란 속 충격 녹취록 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이승기가 차가원 피아크그룹 회장으로부터 105억 원에 달하는 전세보증금을 돌려받지 못한 가운데, 차 회장이 과거 이승기와의 갈등 당시 직접 했다는 발언이 공개돼 파장이 예상된다.

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유튜버 이진호는 7일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'를 통해 이승기의 전세보증금 미반환 사태를 다루며 차 회장과 직접 나눴다는 통화 녹취를 공개했다.

이진호에 따르면 이승기는 2024년 8월 6일 차 회장 측과 105억 원 규모의 전세계약을 체결했다. 이 가운데 32억 원은 이승기의 개인 자금, 73억 원은 은행 대출금으로 마련됐다는 주장이다.

계약 만료일은 지난 6일이었다. 이진호는 차 회장 측 법률대리인이 사전에 이승기 측에 연락해 이사 준비 여부까지 확인하며 "차질 없이 8월 6일 전세보증금을 반환하겠다"는 취지로 약속했다고 전했다. 반환이 늦어질 경우 발생하는 이사 비용 역시 변제하겠다는 뜻을 밝혔다고 주장했다.

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이에 이승기 측은 실제 이삿짐센터까지 불러 이사를 준비했으나 당일 상황이 급변했다는 설명이다. 이승기 측이 차 회장의 남편이자 해당 주택 공동명의자인 박모 씨에게 연락했지만 전화를 받지 않았고, 이후 오전 10시 17분께 "계약 당사자인 차가원의 부재로 인해 유감스럽게도 금일 바로 전세금 반환은 불가능함을 알려드린다"는 취지의 문자를 받았다고 이진호는 전했다.

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이승기 측이 향후 구체적인 변제 일정을 요구하며 전세 사기로 고소하겠다는 뜻을 밝히자 약 한 시간 뒤 "반환을 위해 노력해 변제 기일이 잡히면 추후 알려드리도록 하겠다"는 취지의 답변이 돌아왔다고도 주장했다.

결국 이승기는 당일 이사하지 못했고, 이진호는 현장에 불러둔 이삿짐 인부들까지 대기해야 했다고 전했다. 특히 73억 원에 달하는 대출금 상환 문제까지 이승기가 떠안게 됐다는 설명이다. 이진호는 이승기가 은행 측에 상환 의지를 밝히며 우선 대출금의 10%를 갚았고, 나머지 금액에 대해서는 약 한 달의 상환 유예를 받은 것으로 파악됐다고 밝혔다.

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이런 가운데 이진호가 공개한 차 회장과의 과거 통화 내용이 눈길을 끌었다.

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해당 통화는 이승기와 차 회장 사이의 전세보증금 문제가 본격적으로 불거지기 전 이뤄진 것으로 전해졌다. 이진호는 차 회장이 당시 자신의 입장을 "꼭 다뤄 달라"고 요청했고, 글이 아닌 자신의 육성으로 공개해 달라는 뜻까지 밝혔다고 설명했다.

공개된 녹취에서 차 회장은 "내가 바보라서 할 말이 없어서 가만히 있는 게 아니라고"라며 강한 어조로 자신의 입장을 밝혔다.

이어 "진짜로 이승기고 태민이고 다 죽일 수 있어. 그런데 내가 그렇게 해서 얻을 게 뭐야?"라며 "이승기 깐 거요? 코딱지만큼 깐 거예요"라고 말했다.

특히 차 회장은 이승기와 관련해 자신이 알고 있는 내용이 더 있다는 취지의 주장도 이어갔다. 그는 "이승기를 까면 이승기 주변 사람들이 정말 다 죽어요. 진짜 다 죽어요"라며 "여기서 더 가면 이승기도 마찬가지야. 이만큼 깐 거야. 아직 이만큼이 남아 있어"라고 말했다.

또 "내가 바보라서 참는 게 아니라 마지막까지 이 아티스트들을 살리려고 했다"면서도 "이미 이승기는 버렸어"라고 언급했다. 그러면서 "깔 거 100까지예요. 참는 거야. 그런데 이제는 안 참아"라며 "내가 가만히 있으니까 병신인 줄 알고 이게 진짜 사기꾼으로 되더라"고 격앙된 반응을 보였다.

차 회장은 거듭 자신이 침묵한 이유가 할 말이 없어서가 아니라는 점을 강조했다. 그는 "바보라서 가만히 있는 게 아니라니까요. 아닌 건 아니라고 말해야지. 그냥 참으니까 너무 미친년이 돼 가더라"며 "아닌 건 아닌 거야"라고 말했다. 무엇보다 통화 말미에는 현재 논란과 직접 맞닿는 발언도 등장했다. 차 회장은 "전세 사기는 아니에요. 꼭 넣어주세요. 꼭"이라고 이진호에게 거듭 강조했다.

이진호는 이 같은 녹취를 공개한 뒤 차 회장의 당시 발언을 두고 "이 내용이 터지면 이승기 씨가 죽는다. 그리고 관련된 자들도 다 함께 죽는다는 취지"라고 해석하며 충격적인 내용이라고 주장했다.

앞서 이승기 측은 차 회장과의 전세계약을 둘러싸고 단순한 보증금 미반환을 넘어 계약 당시부터 반환 의사나 능력이 있었는지 따져봐야 한다는 입장이다.

이승기 측 법률대리인은 최근 공식 입장을 통해 "유명 연예인이 거액의 전세대출을 받도록 해 고액의 전세계약을 체결한 뒤 전세금을 편취하는 고도의 사기 수법이 전략적으로 동원된 것으로 보인다"고 주장했다.

반면 차 회장 측은 그간 이승기 측이 제기한 전세 사기 의혹을 부인해 왔다. 이번에 공개된 통화에서도 차 회장이 직접 "전세 사기는 아니다"라고 강조한 만큼, 105억 원의 보증금이 실제 반환되지 않은 현 상황과 맞물려 양측의 법적 공방은 더욱 거세질 전망이다.

한편 차 회장은 현재 300억 원대 사기 혐의로 구속된 상태다. 서울중앙지법은 지난 3일 증거인멸 염려 등을 이유로 차 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 차 회장 측은 관련 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com