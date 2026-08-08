유재석, 정준하 희롱에 분노 "극심한 모멸감 느껴, 변호사 부를 것" ('놀뭐')

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[스포츠조선 이게은기자] 유재석이 정준하의 돌발 행동에 분노해 소송까지 선언, 유치한 복수전이 펼쳐진다.

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8월 8일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)의 '쉼표, 클럽' 여름 정모가 펼쳐진다.

공개된 사진 속 유재석은 갑작스럽게 당한 희롱에 당황한 표정을 짓고 있다. 범인은 바로 정준하로, 말다툼을 하던 중 유재석이 얄미워 돌발 행동을 저지른 것. 희롱을 하고도 당당한 정준하와 어안이 벙벙한 유재석의 모습이 둘 사이 무슨 일이 있었는지 궁금증을 증폭시킨다.

발끈한 유재석은 "극심한 모멸감을 느꼈다. 아는 변호사가 있는데 부를 거다"라면서, 정준하에게 소송을 선언한다. 나아가 정준하가 똑같이 굴욕을 느끼도록 유치한 복수를 가한다. 이에 정준하는 펄쩍 뛰며 "나도 아는 변호사 있거든요?"라고 큰소리를 치면서 맞붙는다.

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법정 공방을 선포한 두 사람의 다툼은 점점 산으로 가고, 그 와중에 허경환과 주우재는 두 사람의 대화 맥락을 따라가지 못해 웃음을 유발한다.

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'쉼표, 클럽'을 발칵 뒤집은 희롱 사건은 8월 8일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com