“섭섭함 안겨 미안해” 지수, 블랙핑크 데뷔 10주년 기념행사 논란에 직접 사과 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞은 가운데 기념행사를 둘러싼 팬들의 불만이 이어지고 있다. 멤버 지수는 직접 팬들에게 사과하며 심경을 전했다.

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지수는 8일 팬 소통 플랫폼을 통해 "블랙핑크로 데뷔한 지 어느덧 10년이 됐다"며 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 것 같다"고 밝혔다.

이어 "10년 동안 여러 일들을 겪었지만 팬들에게 좋은 모습만 보여주고 힘든 순간에는 행복을 주는 사람이 되고 싶었다"며 "많은 블링크가 속상해하는 모습을 보니 마음이 무겁다"고 전했다.

그러면서 "블랙핑크를 지금까지 빛나게 해준 건 블링크라는 사실을 잊지 않고 있다"며 "10주년을 축하해줘서 고맙고 큰 섭섭함을 안겨드려 다시 한번 미안하다"고 덧붙였다.

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앞서 YG엔터테인먼트는 지난 6일 블랙핑크 10주년 기념 밋 앤 그릿 행사를 이틀 뒤 개최한다고 공지했다. 행사 참석 인원이 40명으로 제한된 데다 처음에는 일부 멤버만 참석할 수 있다고 안내하면서 팬들의 아쉬움이 커졌다.

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이후 YG엔터테인먼트는 지수, 제니, 로제, 리사 네 멤버 모두 행사에 참석한다고 정정했다. 하지만 10주년이라는 의미에 비해 행사 준비와 소통이 미흡했다는 지적은 이어졌다.

지수는 마지막으로 "언제나 고맙고 사랑한다고 말하고 싶다"며 "속상한 마음이 크겠지만 그 안에 작은 진심이 들어갈 수 있는 자리가 남아 있길 바란다"고 팬들에게 진심을 전했다.

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한편 블랙핑크는 이날 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년 기념 밋 앤 그릿 행사를 진행할 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

안녕 블링크!

어느덧 시간이 지나 블랙핑크로 데뷔한 지 10년이 됐네요

이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 거 같아요

10년이라는 시간 동안 블랙핑크로, 그리고 지수로써 이런 일 저런 일 많았지만

항상 좋은 모습만 보여주고 힘든 순간에 행복을 주는 사람으로 존재하고 싶었는데 많은 블링크가 속상해하니까 마음이 무겁네요

하지만 블랙핑크를 이렇게 빛나게 해 준 건 블링크라는 사실을 잊지 않고 있다고 말하고 싶었어요

10주년! 축하해 줘서 고맙고 큰 섭섭함을 안겨주게 된 거 다시 한번 미안해요

언제나 고맙고 사랑한다고 말하고 싶어요

속상한 마음이 크겠지만 .. 그 안에 작은 진심이 들어갈 수 있는 자리는 남아있길 바라며