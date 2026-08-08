스윙스 "120억 빌려 다 날렸다…음원 자산 140억 원치 대거 처분"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 스윙스가 잇따른 사업 실패로 120억 원에 달하는 빚을 떠안았던 당시를 떠올렸다. 한때 앞이 보이지 않을 정도로 막막했던 그는 현재 상당 부분의 채무를 정리하며 긴 터널의 끝을 향해 가고 있다고 밝혔다.

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지난 6일 유튜브 채널 'SPNS TV'의 콘텐츠 '슈즈오프'에는 래퍼 스윙스가 출연해 가수와 힙합 레이블 대표, 사업가로 활동하며 겪었던 위기를 솔직하게 털어놨다.

스윙스는 자신이 운영하던 레이블에서 핵심 아티스트들이 한꺼번에 떠난 것이 큰 타격이었다고 했다. 그는 "에이피(AP ALCHEMY)의 캐시카우들이라는 표현을 쓰는데 여덟 명 정도가 한 번에 나갔다"며 당시 "'나는 뭐지?' 이렇게 됐다"고 돌아봤다. 이어 "나는 예전에 돈을 나쁘지 않게 버는 힙합 엔터 사장이었는데 그건 다 무너져가고 있었고, 신인들 키우는 것도 다 실패했다"고 말했다.

특히 스윙스는 이 과정에서 무려 120억 원을 빌렸다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "120억을 빌려서 다 날렸다. 다는 아니지만 하여튼 절반 정도 갚았을 때였다"며 당시에는 남은 절반을 어떻게 갚아야 할지조차 보이지 않았다고 털어놨다. 음악에 대한 흥미까지 잃으면서 곡 작업도 제대로 되지 않았다고 했다.

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무엇보다 현금 흐름 문제가 컸다. 스윙스는 사업을 수습하는 과정에서 가까운 지인들에게까지 손을 벌려야 했다고 고백했다. 최근까지 지인들에게 빌린 돈만 약 20억 원에 이른다는 설명이다.

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그는 자신에게 거액을 선뜻 빌려준 이들에게 고마움을 드러내며 "누구는 3억을 빌려줬고, 누구는 7~8억, 누구는 2~3억, 누구는 1억5000만 원, 다음 달에는 또 누구에게 3억을 빌렸다"고 밝혔다. 이렇게 마련한 돈은 자신이 약속했던 소속 가수들의 정산 등에 사용하고 있다고 설명했다.

보유하고 있던 음원 자산도 대거 처분했다. 스윙스는 "뮤직카우라는 회사에 140억 원어치 제 음원을 팔았다"며 "저희 회사 역사에서 있던 것 중 한 40% 정도를 팔았다"고 밝혔다. 다만 140억 원을 한꺼번에 지급받는 방식이 아닌 2년에 걸쳐 나눠 받는 형태로 계약했다고 설명했다.

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스윙스에게 가장 힘들었던 건 '돈을 빌려야 하는 사람'이 됐다는 사실이었다. 그는 당시 매달 자금이 필요해질 때마다 "누구한테 돈 빌리지"라는 생각을 했고, 결국 용기를 내 주변 사람들에게 전화를 돌렸다고 회상했다.

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그는 "내가 한국 1위인데 돈 빌리려고 전화를 해야 되는 상황인 거다"라면서도 자존심보다 자신에게 돈을 빌려주는 사람들에게 피해를 주는 것이 더 싫었다고 했다. 그러면서 자신의 경험을 토대로 "남의 돈을 쉽게 생각하지 말고 돈의 속성에 대해서 좀 더 알아야 한다"고 강조했다.

스윙스는 자신의 가장 큰 사업 실패 요인으로 신인 아티스트에 대한 과도한 투자를 꼽기도 했다. 도박이나 자동차 등에 거액을 탕진한 것이 아니라 수십 명의 신인 아티스트에게 투자하면서 결국 사업이 무너졌다는 것.

그는 "제일 돈 많이 쓴 건 신인 아티스트"라는 말에 동의하며 "몇십 명한테 투자를 하다가 무너졌다"고 밝혔다. 이어 자신의 능력과 자금 규모 이상으로 사업을 벌였던 당시를 그릇에 음식을 넘치도록 담았던 것에 비유하며 "뼈저리게 아픈 수업을 했다"고 말했다.

120억 원이라는 채무는 스윙스에게 정신적으로도 상당한 충격을 안겼다. 그는 과거 도박조차 멀리하며 "멍청한 투자로 망하지 말자"는 생각을 갖고 살아왔지만 결국 감당하기 힘든 채무를 떠안게 됐다며 "그랬던 인간이 120억 빚지면 어떻겠냐"고 말했다.

이어 "채무가 땅속에 묻힐 정도로는 죽어도 안 만들었는데 딱 그걸 이 나이에 겪으니까 3~4년 전에 맛이 갔다"며 당시에는 자신의 고통에 빠져 다른 사람의 이야기조차 들을 여유가 없었다고 회상했다.

하지만 현재는 상황이 상당 부분 달라졌다. 방송에서 "120억을 거의 다 갚았느냐"는 질문이 나오자 스윙스는 "터널 끝에 이제 빛이 요만큼 보이려고 한다"고 답하며 채무 해결이 막바지에 접어들었음을 시사했다.

생활 습관도 완전히 바뀌었다. 과거에는 후배들에게 명품을 선물하거나 보증금을 빌려주고, 여러 사람이 모인 술자리에서 거액을 계산하는 등 이른바 '보스' 역할을 자처했지만 지금은 지출을 적극적으로 줄이고 있다고 했다.

집 안의 불을 끄고 다니는 것은 물론 비슷한 옷을 반복해서 입고, 과거 일주일 내내 마시다시피 했던 술도 주 2회 정도로 줄였다. 다른 사람들에게 크게 한턱내는 습관 역시 줄였다.

스윙스는 "돈이 아껴질 때가 너무 행복하다"며 소비 습관을 바꾸기까지 오랜 시간이 걸렸다고 했다. 이어 과거에는 주변 선배들이 과소비를 걱정해도 "난 더 벌 거야"라는 생각으로 듣지 않았지만, 이제는 아낄 때 아끼면서 더 버는 것이 중요하다는 사실을 깨달았다고 털어놨다.

120억 원의 빚과 연이은 사업 실패라는 혹독한 대가를 치른 스윙스는 "멍청한 사람은 절대 안 배우고, 똑똑한 사람은 자기 실수를 보고 배우고, 지혜로운 사람은 남의 실수를 보고 배운다는 말이 있다"며 자신의 실패를 다른 사람들이 교훈으로 삼았으면 한다는 뜻을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com