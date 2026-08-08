윤혜진, 오늘(8일) 10년 만에 발레 복귀…'♥엄태웅' 내조 뒤 "매일 집에서 연습"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 10여 년 만에 토슈즈를 신고 무대로 돌아온다.

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7일 SBS 뉴스는 국립발레단 수석무용수 출신 윤혜진이 8일 서울 강동아트센터 소극장 드림에서 열리는 '최태지의 발레 오픈 리허설Ⅰ-Releve: 다시, 무대 위로'를 통해 오랜만에 무대에 복귀한다고 보도했다.

윤혜진이 무용수로 관객 앞에 서는 것은 2015년 국립현대무용단 '춤이 말하다' 이후 약 10여 년 만이다. 특히 오랜 공백을 깨고 다시 토슈즈를 신는다는 점에서 의미가 남다르다.

이번 복귀에는 최태지 전 국립발레단장의 권유가 결정적인 역할을 했다. 최태지는 윤혜진과 나눈 대화를 떠올리며 윤혜진이 자신에게 "단장님, 저 매일 연습하고 있어요. 집에서"라고 말했다고 전했다. 이에 최태지가 "집에 있지만 말고 이제 무대에 나오라"고 권했고, 윤혜진은 결국 "단장님, 할게요"라며 복귀를 결심했다.

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윤혜진 역시 이번 무대를 선택한 특별한 이유를 밝혔다. 그동안 여러 공연 제안을 받았지만 쉽게 무대 복귀를 결정하지 않았다는 그는 "이 이상의 공연은 할 수 없을 것 같다"며 남다른 의미를 부여했다.

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윤혜진이 선택한 작품은 모나코 몬테카를로 발레단 장 크리스토프 마이요 예술감독이 안무한 '도베 라 루나(Dov'e la luna·달은 어디에)'다. 몬테카를로 발레단 수석무용수 안재용과 호흡을 맞춘다.

윤혜진은 "마이요의 작품을 다시 제가 무대에서, 그것도 지금 안재용 씨와 함께"라며 벅찬 마음을 드러냈다.

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이번 공연이 더욱 특별한 이유는 윤혜진과 몬테카를로 발레단의 오랜 인연 때문이다.

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국립발레단은 최태지 단장 재직 시절 마이요의 안무작을 여러 차례 무대에 올렸다. 국립발레단 수석무용수로 활약했던 윤혜진 역시 이 인연을 계기로 몬테카를로 발레단에 입단하며 활동 영역을 넓혔다.

그러나 이후 부상을 비롯해 결혼과 출산을 거치면서 무대에서 멀어졌다. 윤혜진은 지난 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 이후 방송과 유튜브 등에서 대중과 활발하게 소통하면서도 꾸준히 발레 연습을 이어왔다.

특히 윤혜진은 이번 공연을 앞두고 진행된 인터뷰에서 현역 무대를 떠난 뒤에도 삶에서 발레를 놓은 적은 없었다면서도, 다시 무대에 서는 것에는 두려움이 있었다고 털어놓기도 했다. 당초 춤 없이 토크만 하는 것으로 제안을 받아들였지만 미팅을 거듭하면서 결국 다시 토슈즈를 신게 됐다고 설명했다.

오랜 시간 '엄태웅 아내', 방송인으로 대중에게 친숙한 모습을 보여왔던 윤혜진이 자신의 본업인 발레리나로 돌아와 약 10여 년 만에 무대 위에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com