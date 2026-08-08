뉴비트, 오늘(8일) K팝 콘서트 'K-WAVE INFINITY' 출격..대만 가오슝 달군다

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 뉴비트가 대만 가오슝 K팝 콘서트에 출격, 현지 팬들과 만난다.

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그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오늘(8일) 대만 가오슝 아레나에서 열리는 K팝 콘서트 'K-WAVE INFINITY'(K-웨이브 인피니티)에 출연한다.

이번 공연은 2세대부터 5세대에 이르는 대표 K팝 아티스트들이 한자리에 모이는 대형 페스티벌이다. 뉴비트를 비롯해 하이라이트, 에이핑크, 크래비티, 플레어유 등 5개 그룹이 한 무대에 올라 다채로운 음악과 에너지 넘치는 무대를 펼친다.

이날 뉴비트는 약 30분간 진행되는 스테이지에서 올 라이브 무대를 선보인다. 정규 1집 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인)과 밴드 버전으로 재편곡한 'We Are Young'(위 아 영), 'Cappuccino'(카푸치노) 중국어 버전 등으로 구성된 다채로운 셋리스트로 현지 관객들과 한층 가까이서 호흡한다.

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특별히 준비한 스페셜 커버 무대도 기대를 모은다. 뉴비트는 다양한 장르의 댄스 커버 메들리를 준비해 강렬한 퍼포먼스를 뽐내는가 하면, 대만 유명 밴드의 곡이자 인기 작품의 OST를 커버하며 현지 팬들에게 깊은 감동을 안긴다.

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뉴비트는 지난해 11월 첫 미니 앨범 'LOUDER THAN EVER(라우더 댄 에버)'를 발표하고, 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 1위를 차지했다. 또 데뷔 첫 전국 투어와 중국 활동을 성공적으로 마쳤다.

최근 'KMA 2026'에서 'KM 넥스트 포텐셜' 상을 수상한 뉴비트는 시상식 직후 진정성 있는 눈물의 수상 소감으로 온라인 커뮤니티와 SNS에서 뜨거운 화제를 모으는 등 대세 행보를 보여줬다. 이후 이번 행사에 앞서 대만 현지에서 방송, 라디오, 매거진, 버스킹 등으로 왕성한 활동을 펼치며 대만 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

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한편 뉴비트는 각종 온·오프라인 활동을 통해 글로벌 팬들과 활발한 소통을 이어간다.

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joyjoy90@sportschosun.com