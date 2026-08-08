간미연 실물에 공항 직원들 ‘깜짝’ “티비랑 다르게 생겼네”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 베이비복스 출신 가수 간미연이 공항에서 겪은 뜻밖의 일화를 공개하며 웃음을 안겼다.

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간미연은 지난 7일 개인 계정에 셀카와 함께 근황을 전했다.

그는 "있잖아 어제 공항에서 직원 분이 연예인 맞냐고 하셔서 그렇다 하고 난 나왔는데 뒤에 있던 바울이가 그분들이 하는 말을 들었대. '티비랑 다르게 생겼네!'"라며 당시 상황을 전했다.

이어 "나 화장 안 했거든 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 으하하하ㅠ"라고 덧붙이며 민망하면서도 웃픈 심경을 드러냈다.

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간미연의 이야기를 접한 누리꾼들은 "티비보다 더 예뻐서 그런 듯", "실물이 더 예쁘다는 말이잖아요", "실물이 더 예쁨" 등의 반응을 보이며 오히려 간미연의 외모를 칭찬했다.

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간미연은 1997년 베이비복스로 데뷔해 '야야야', 'Get Up', 'Killer', '우연' 등 여러 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 활동은 물론 배우와 뮤지컬 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

2019년에는 세 살 연하의 뮤지컬 배우 황바울과 결혼했다.

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tokkig@sportschosun.com